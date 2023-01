Tebet anuncia equipe de secretários do Ministério do Planejamento

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, anunciou nesta quarta-feira, 11, a equipe de secretários da pasta. Dos cinco nomes definidos para chefiar as secretarias, dois são de mulheres.

Tebet não anunciou nenhuma pessoa negra, mas disse que está conversando com várias opções para levar diversidade racial a cargos de diretoria e secretarias adjuntas.

Veja a lista de secretários do Ministério do Planejamento:

Secretaria-Executiva: Gustavo Guimarães

Guimarães é mestre em Economia e especialista em Estatística. Servidor público de carreira, foi cedido pelo Banco Central ao Ministério do Planejamento. Já trabalhou no Senado, nos antigos ministérios da Economia e da Fazenda e no Banco do Brasil. Na Secretaria-Executiva, ocupa a segunda cadeira mais importante da pasta.

Secretaria de Orçamento Federal (SOF): Paulo Bijos

Bijos é consultor de Orçamento da Câmara dos Deputados e doutorando em Ciência Política. Já foi analista na SOF e trabalhou como auditor federal de controle externo no TCU e como conselheiro substituto no Tribunal de Contas de São Paulo (TCSP).

Secretaria de Planejamento (Seplan): Leany Lemos

Leany é servidora de carreira do Senado e já foi secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, no governo de Rodrigo Rollemberg, e do Rio Grande do Sul, com Eduardo Leite. Ela é mestre em Ciência Política e doutora em Estudos Comparados sobre as Américas.

Secretaria de Assuntos Econômicos, Desenvolvimento, Financiamento Externo e Integração Nacional : Renata Amaral

Renata Amaral é doutora em Direito, na área de Comércio Internacional, e já atuou na Organização Mundial de Comércio. (OMC). Ela deixa a faculdade de direito da American University Washington para integrar a equipe.

Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas: Sérgio Firpo

Firpo é mestre em Economia e professor do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper) em São Paulo.

Diversidade

Tebet disse que procurou levar para o Ministério do Planejamento linhas econômicas diferentes. "Temos UnB, PUC, Insper, Unicamp, fora toda a experiência internacional", ressaltou.

A ministra comemorou a paridade de gênero nas escolhas e disse que está conversando com "homens e mulheres pretos e pardos" para compor a equipe em cargos adjuntos e diretorias.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e o grupo Elas no Orçamento têm sugerido currículos. "Competência cabe em qualquer lugar", disse Tebet. Os nomes, segundo ela, serão escolhidos "primeiro por sua capacidade e experiência".

A ministra chegou a conversar com a economista Vilma da Conceição Pinto, diretora da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado, mas elas tomaram a decisão conjunta de mantê-la na diretoria da IFI.