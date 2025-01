Tarifa de trens da SuperVia no Rio terá reajuste; veja novo valor

A partir do dia 2 de fevereiro, a passagem dos trens da SuperVia sofrerá um reajuste de R$ 0,50, passando dos atuais R$ 7,10 para R$ 7,60 — valor sem Bilhete Único ativado no cartão Riocard.

De acordo com a empresa, o novo preço foi homologado pela Agência Reguladora (Agetransp). O reajuste, diz a concessionária, tem como base o contrato de concessão firmado com o Governo do Estado, que define o Índice Geral de Preços (IGP-M) acumulado de 12 meses como o índice de correção do valor.

O aumento da passagem dos trens é mais uma alta de preços anunciada neste início de ano. Nesta quarta-feira, o prefeito Eduardo Paes anunciou o reajuste da tarifa de ônibus: será de R$ 0,40, fazendo com que o preço seja de R$ 4,70.

— Estamos aplicando o IPCA do período em que não houve ajuste. Quero sempre lembrar: o município passou a subsidiar a passagem. É o orçamento municipal que é gasto se a gente não faz esse reajuste e é importante se ter essa cultura do reajuste anual, sim, para que a gente não venha a ter orçamento do município desequilibrado — explicou Paes sobre o aumento da passagem.

Táxis mais caros no Rio

Os táxis também terão reajuste, que foi autorizado pela Prefeitura do Rio. Os novos valores constam numa resolução da Secretaria municipal de Transportes (SMTR), publicada no Diário Oficial do Município, e entram em vigor nesta quinta-feira.

A bandeirada passa dos atuais R$ 6,10 para R$ 6,20. A tarifa por quilômetro rodado na bandeira 1 — entre 6h e 21h, de segunda a sábado — passa de R$ 3,35 para R$ 3,65.

A bandeira 2 — praticada entre 21h e 6h, de segunda a sábado, domingos, feriados e subidas íngremes (a qualquer horário) — passa de R$ 4,02 para R$ R$ 4,38.

Em relação à hora parada ou espera, o valor aumenta de R$ 42,21 para R$ 45,99. A a tarifa do volume transportado sai de R$ 3,35 e vai para R$ 3,65.

No caso dos táxis especiais — a chamada categoria executiva—, a bandeirada passa de R$ 8,20 para R$ 8,35. A tarifa por quilômetro rodado sobe de R$ 5,75 para R$ 6,25. O valor da hora parada ou espera passa de R$ 72,45 para R$ 78,75.

Já a tarifa de volume transportado sai de R$ 3,35 e vai para para R$ 3,65. O valor da tarifa da tabela horária à disposição do passageiro passa de R$ 149 para R$162.

A tabela com os novos preços e as orientações para impressão estarão disponíveis no site da SMTR (www.transportes.prefeitura.rio) a partir desta quinta-feira. A tabela deverá ser impressa pelo taxista e apresentada ao passageiro quando a viagem for concluída.