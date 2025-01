Passagem de ônibus vai aumentar para R$ 4,70 no Rio no domingo

Logo após tomar posse na Câmara dos Vereadores, na quarta-feira, 1º, o prefeito Eduardo Paes detalhou, em coletiva de imprensa, que a tarifa de ônibus no Rio de Janeiro terá um aumento de R$ 0,40 neste início de ano.

O Diário Oficial desta quinta feira trará, segundo ele, decreto que institui o novo preço da passagem, que passará a R$ 4,70. Novo valor passa a vigorar no dia 5 de janeiro, próximo domingo.

Ao lado do presidente da Câmara, vereador Carlo Caiado, e de seu vice, Eduardo Cavaliere, Paes reforçou ser importante cultivar a “cultura do reajuste anual”.

— Estamos aplicando o IPCA do período em que não houve ajuste. Quero sempre lembrar: o município passou a subsidiar a passagem. É o orçamento municipal que é gasto se a gente não faz esse reajuste e é importante se ter essa cultura do reajuste anual, sim, para que a gente não venha a ter orçamento do município desequilibrado — explicou Paes sobre o aumento da passagem.

Segundo o prefeito, a despesa com esse subsídio foi de R$ 1,3 bilhão neste ano.

O último reajuste dos ônibus foi concedido no começo de 2023. Na ocasião, a tarifa passou de R$ 4,05 para R$ 4,30. No ano passado não teve aumento de tarifa.