Aeroportos brasileiros superam 120 milhões de passageiros em 2025

Dados da Anac mostram avanço puxado pelo mercado internacional

Aviação no Brasil: Aeroportos do país registraram movimentação recorde de passageiros em 2025. (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 07h58.

Os aeroportos brasileiros movimentaram 129,6 milhões de passageiros em 2025, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 20, pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O resultado marca a primeira vez que o setor supera a marca de 120 milhões de passageiros em um único ano.

Do total, 101,2 milhões viajaram em voos domésticos, enquanto 28,4 milhões utilizaram rotas internacionais. Na comparação com 2024, o volume total cresceu 9,4%, impulsionado principalmente pela expansão do mercado externo.

O tráfego internacional registrou alta de 13,4% em relação ao ano anterior, que até então detinha o maior nível de movimentação fora do país, com 25 milhões de passageiros. Já o mercado doméstico manteve trajetória de crescimento consistente ao longo do ano.

Segundo a Anac, demanda e oferta também avançaram em 2025. Considerando os mercados doméstico e internacional, a demanda cresceu 11,3%, enquanto a oferta aumentou 10,2%. No segmento doméstico, os avanços foram de 10,6% na demanda e 8,5% na oferta. No internacional, a demanda subiu 11,7% e a oferta, 11,3%.

Desempenho em dezembro

No último mês do ano, os aeroportos registraram 9,1 milhões de passageiros em voos domésticos, volume 9,2% superior ao de dezembro de 2024. No segmento internacional, foram 2,6 milhões de passageiros, crescimento de 10,7% na mesma base de comparação.

Em dezembro, a demanda e a oferta domésticas avançaram 10,6% e 8,4%, respectivamente, enquanto demanda e oferta internacionais cresceram 9,7% e 7,9%.

*Com informações da Agência Brasil

