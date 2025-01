Rio: passagem de trem da tarifa social segue a R$ 5 mesmo após reajuste, diz secretário

A partir de 2 de fevereiro, a tarifa cheia dos trens da SuperVia será reajustada de R$ 7,10 para R$ 7,60, um aumento de R$ 0,50. Apesar disso, os beneficiários do Bilhete Único Intermunicipal continuarão pagando R$ 5, conforme garantiu o secretário de Estado de Transportes, Washington Reis.

A tarifa social é destinada a trabalhadores com renda mensal de até R$ 3.205,20 e seu valor será mantido por meio de um novo decreto, que será enviado ao governo estadual nos próximos dias. Segundo Reis, a prorrogação do benefício será válida por mais 12 meses, já que o decreto anterior expira em 1º de fevereiro.

Apesar de considerar o reajuste contratual "injusto" devido às reclamações sobre a qualidade dos serviços, Reis ressaltou que o aumento foi autorizado pela Agência Reguladora Agetransp, com base no contrato de concessão firmado entre a SuperVia e o Governo do Estado.

“Essa é a tarifa contratual e técnica, que não é de nossa atribuição. Já é do contrato. Passa pela agência reguladora. O que passa por mim aqui é a questão da tarifa social, e a gente também tem de aumentar. Só que não vamos fazer isso. Vamos manter em R$ 5”, afirmou Reis.

Reajuste segue índice de preços acumulado

De acordo com a concessionária, o reajuste foi homologado pela Agetransp e se baseia no Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) acumulado nos últimos 12 meses. O índice é um dos parâmetros definidos no contrato para a correção anual das tarifas.