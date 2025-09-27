Quais são as maiores empresas de São Paulo? Veja ranking

As maiores empresas do Brasil seguem crescendo apesar de um cenário marcado por volatilidade econômica global, tensões geopolíticas e desafios internos de produtividade.

Juntas, as 1.000 companhias que integram o ranking EXAME Melhores e Maiores 2025 movimentaram R$ 9,7 trilhões em receita líquida em 2024, um avanço de 7,9% sobre o ano anterior.

Em São Paulo, coração financeiro e corporativo do país, o protagonismo é ainda mais evidente. As 10 maiores empresas do estado somaram R$ 1,81 trilhão em receita líquida em 2024, lideradas por gigantes como JBS, Itaú Unibanco e Bradesco.

Para a definição da colocação no ranking, foram considerados critérios contábeis e financeiros como ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido), ROCE (Retorno sobre o Capital Empregado), ILS (Índice de Liquidez Seca) e D/E (Alavancagem).

As maiores empresas de São Paulo

Na liderança do ranking paulista está a JBS, maior empresa de proteína animal do mundo, com uma receita líquida de R$ 416,9 bilhões em 2024.

Em seguida aparece o Itaú Unibanco Holding, maior banco privado do Brasil, que faturou R$ 242,3 bilhões no ano e manteve sua posição de destaque no setor financeiro com expansão em crédito e serviços digitais.

Logo depois está o Bradesco, que registrou R$ 211,7 bilhões em receita, reforçando o peso do setor bancário no desempenho das maiores companhias paulistas.

Confira o ranking completo: