Quais são as maiores empresas de São Paulo? Veja ranking

As maiores empresas de São Paulo somaram receita líquida de R$ 1,81 trilhão em 2024

JBS: maior empresa de proteína animal do mundo teve receita de R$ 416 bilhões (Germano Lüders/Exame)

Isabela Rovaroto
Repórter de Negócios

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 06h23.

As maiores empresas do Brasil seguem crescendo apesar de um cenário marcado por volatilidade econômica global, tensões geopolíticas e desafios internos de produtividade.

Juntas, as 1.000 companhias que integram o ranking EXAME Melhores e Maiores 2025 movimentaram R$ 9,7 trilhões em receita líquida em 2024, um avanço de 7,9% sobre o ano anterior.

Em São Paulo, coração financeiro e corporativo do país, o protagonismo é ainda mais evidente. As 10 maiores empresas do estado somaram R$ 1,81 trilhão em receita líquida em 2024, lideradas por gigantes como JBS, Itaú Unibanco e Bradesco.

Para a definição da colocação no ranking, foram considerados critérios contábeis e financeiros como ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido), ROCE (Retorno sobre o Capital Empregado), ILS (Índice de Liquidez Seca) e D/E (Alavancagem).

As maiores empresas de São Paulo

Na liderança do ranking paulista está a JBS, maior empresa de proteína animal do mundo, com uma receita líquida de R$ 416,9 bilhões em 2024.

Em seguida aparece o Itaú Unibanco Holding, maior banco privado do Brasil, que faturou R$ 242,3 bilhões no ano e manteve sua posição de destaque no setor financeiro com expansão em crédito e serviços digitais.

Logo depois está o Bradesco, que registrou R$ 211,7 bilhões em receita, reforçando o peso do setor bancário no desempenho das maiores companhias paulistas.

Confira o ranking completo:

EmpresaReceita 2024 (R$)
JBS416.952.002
Itaú Unibanco Holding242.258.000
Bradesco211.733.717
Santander210.251.535
Marfrig148.860.959
Ultrapar133.498.913
Bradeseg121.093.000
Atacadão115.636.000
Cargill Alimentos109.188.170
Cargill106.873.743
