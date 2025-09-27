Quais são as maiores empresas de São Paulo? Veja ranking

JBS: maior empresa de proteína animal do mundo teve receita de R$ 416 bilhões (Germano Lüders/Exame)
Publicado em 27 de setembro de 2025 às 06h23.
As maiores empresas do Brasil seguem crescendo apesar de um cenário marcado por volatilidade econômica global, tensões geopolíticas e desafios internos de produtividade.
Juntas, as 1.000 companhias que integram o ranking EXAME Melhores e Maiores 2025 movimentaram R$ 9,7 trilhões em receita líquida em 2024, um avanço de 7,9% sobre o ano anterior.
Em São Paulo, coração financeiro e corporativo do país, o protagonismo é ainda mais evidente. As 10 maiores empresas do estado somaram R$ 1,81 trilhão em receita líquida em 2024, lideradas por gigantes como JBS, Itaú Unibanco e Bradesco.
Para a definição da colocação no ranking, foram considerados critérios contábeis e financeiros como ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido), ROCE (Retorno sobre o Capital Empregado), ILS (Índice de Liquidez Seca) e D/E (Alavancagem).
Na liderança do ranking paulista está a JBS, maior empresa de proteína animal do mundo, com uma receita líquida de R$ 416,9 bilhões em 2024.
Em seguida aparece o Itaú Unibanco Holding, maior banco privado do Brasil, que faturou R$ 242,3 bilhões no ano e manteve sua posição de destaque no setor financeiro com expansão em crédito e serviços digitais.
Logo depois está o Bradesco, que registrou R$ 211,7 bilhões em receita, reforçando o peso do setor bancário no desempenho das maiores companhias paulistas.
Confira o ranking completo:
|Empresa
|Receita 2024 (R$)
|JBS
|416.952.002
|Itaú Unibanco Holding
|242.258.000
|Bradesco
|211.733.717
|Santander
|210.251.535
|Marfrig
|148.860.959
|Ultrapar
|133.498.913
|Bradeseg
|121.093.000
|Atacadão
|115.636.000
|Cargill Alimentos
|109.188.170
|Cargill
|106.873.743