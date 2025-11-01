Tarifas de até 25% sobre caminhões e ônibus entram em vigor nos EUA

Os Estados Unidos começam a cobrar a partir deste sábado, 1º, tarifas de até 25% sobre caminhões de médio e grande porte e ônibus. Anunciada no início de outubro, a medida faz parte da ofensiva protecionista em larga escala do presidente Donald Trump.

Caminhões importados agora estão sujeitos a uma tarifa de 25%, enquanto os ônibus enfrentam uma sobretaxa de 10%. Caminhões e ônibus de grande porte agora foram adicionados a essa lista.

Os modelos afetados incluem caminhões de entrega, de lixo, de serviços públicos, ônibus urbanos, escolares e de transporte, além de caminhões articulados e veículos industriais.

Segundo Trump, a taxação extra para caminhões e ônibus tem como objetivo proteger fabricantes locais da concorrência externa. Empresas como Peterbilt e Kenworth, da Paccar, e Freightliner, da Daimler Truck, estão entre as beneficiadas.

A American Trucking Associations, associação que representa mais de 37.000 empresas de transporte, havia solicitado ao governo que desistisse dessas tarifas.

A Câmara de Comércio americana também solicitou que fossem evitadas novas tarifas, argumentando que os cinco principais países de origem das importações — México, Canadá, Japão, Alemanha e Finlândia — são aliados ou parceiros estratégicos e não representam risco à segurança nacional.

O México é o principal fornecedor de caminhões médios e pesados para os Estados Unidos. Um estudo divulgado em janeiro apontou que as importações desses veículos triplicaram desde 2019, totalizando cerca de 340 mil unidades, segundo dados do governo.

No entanto, as novas tarifas não se aplicarão integralmente a caminhões do Canadá e do México, desde que sua produção atenda aos critérios estabelecidos pelo tratado de livre comércio entre os três países (T-MEC).

Para os veículos afetados, apenas as peças não fabricadas nos Estados Unidos estarão sujeitas à tarifa de 25% no futuro. Mas, por ora, estão isentas enquanto o Departamento do Comércio define como implementar a medida.

Segundo especialistas, a maioria dos caminhões importados pelos Estados Unidos vem de seus vizinhos.

Em contrapartida, para os ônibus, a tarifa de 10% será aplicada integralmente a veículos de ambos os países vizinhos, independentemente de estarem ou não abrangidos pelo T-MEC