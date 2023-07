Tarcísio desiste de deslocar usuários da cracolândia para o Bom Retiro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quinta-feira, 20, que desistiu da ideia de deslocar o fluxo de pessoas que frequentam a região conhecida como cracolândia, no Centro da capital, para o Bom Retiro.

Em declaração à CNN Brasil, Tarcísio afirmou que identificou problemas de logística para a execução de seu plano e que buscará novas alternativas para lidar com o problema da cracolândia. “Não vai funcionar. Vou voltar atrás. Sou humano. Não tenho problema de corrigir o caminho”, disse.

O recuo acontece após o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), expor divergências em relação à ideia do governador e falar que ocorreu um "mal entendido" por parte da administração estadual. "Fazer a remoção daquele contingente de mil pessoas… a gente não teve uma discussão, uma conclusão com relação a este tema. Me parece que houve um mal entendido", disse na quarta-feira.

O plano de Tarcísio era dar atenção ao usuários no Complexo Prates, área de 11 mil metros quadrados no bairro do Bom Retiro onde funciona desde 2012 equipamentos de atenção social. Para ele, a região do Complexo Prates possibilitaria "um atendimento mais próximo" a pessoas em situação de vulnerabilidade. O local foi inaugurado pela Prefeitura de São Paulo na gestão de Gilberto Kassab (PSD), hoje secretário de Governo.

Cracolândia é um problema de 30 anos