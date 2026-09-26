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Tarcísio defende fim das bets, mas critica forma como governo anunciou medida

Governador de São Paulo afirmou que é favorável ao encerramento das apostas, mas criticou a forma como o governo federal anunciou a mudança

Tarcísio de Freitas: "O que me deixa chateado é o seguinte: o senso de urgência só foi desenvolvido agora. Agora eles perceberam que isso é um problema, faltando nove dias, uma semana para a eleição", disse. (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Tarcísio de Freitas: "O que me deixa chateado é o seguinte: o senso de urgência só foi desenvolvido agora. Agora eles perceberam que isso é um problema, faltando nove dias, uma semana para a eleição", disse. (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

César H. S. Rezende e com agências

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 15h49.

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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou neste sábado, 26, ser favorável ao fim das apostas esportivas de quota fixa, conhecidas como bets, no Brasil, mas criticou a forma como a medida provisória sobre o tema foi anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na noite de sexta-feira, 25.

“Eu sou absolutamente contra bet, contra o jogo, acho que isso está massacrando o brasileiro. É claro que é oportunismo eleitoral. O que me deixa chateado é o seguinte: o senso de urgência só foi desenvolvido agora. Agora eles perceberam que isso é um problema, faltando nove dias, uma semana para a eleição", disse.

Segundo o governador, apostar em bets é 'jogar dinheiro fora'.

"As pessoas estão se endividando nas bets, buscando lá, de repente, melhorar a sua renda ou conseguir alguma coisa. E isso é ilusão, porque não consegue, só joga dinheiro fora. E agora eles se preocuparam com isso. Não é uma semana de medidas que você vai apagar quatro anos de fracasso. Eu tenho certeza que o eleitor brasileiro está vacinado com relação a isso”, disse.

A declaração ocorreu durante um evento sobre moradia no Itaim Paulista, na Zona Leste da capital paulista. No encontro, Tarcísio também reforçou seu apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência e a aliados que disputam vagas no Senado.

No último fim de semana de campanha, o governador participou do evento ao lado do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do candidato ao Senado André do Prado. Durante o discurso, Tarcísio afirmou que a presença de aliados em posições estratégicas de poder é importante para a aprovação de medidas e para a implementação de projetos no estado.

O governador também mencionou apoio a Guilherme Derrite e pediu atenção aos eleitores para a identificação dos números dos candidatos nas urnas, tema que tem sido explorado pela campanha em peças de rádio e televisão.

Nunes declarou apoio a Tarcísio durante o evento e fez críticas ao governo federal e a adversários políticos.

O prefeito de São Paulo também citou a disputa presidencial e estadual em seu discurso, além de fazer críticas às candidatas ao Senado Simone Tebet e Marina Silva por não serem naturais de São Paulo.

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