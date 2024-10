Tabata e Datena votam e falam sobre desafios da campanha e expectativas nas urnas

Após o projeto de chapa única naufragar, os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB), votaram na manhã deste domingo (6) em busca de um lugar no segundo turno.

Datena afirmou que não irá apoiar nenhum candidato no segundo turno, enquanto Tabata acredita que as urnas "vão surpreender". Na pesquisa Datafolha divulgada ontem, Tabata aparece com 11% das intenções de voto e Datena com 4%. Segundo o levantamento da Quaest, os números foram 10% e 4%, respectivamente.

Questionado se faria algo diferente ao longo da campanha, Datena, sorrindo, disse que o único arrependimento foi "levar a campanha até o fim". O jornalista reiterou que não apoiará nenhum candidato no segundo turno e que acompanhará a votação no diretório municipal do PSDB. Ele votou no Colégio Santo Américo, no Jardim Colombo, zona oeste de São Paulo.

O apresentador também criticou as atitudes de seu adversário, Pablo Marçal, e mencionou a injustiça de ter sido afastado da televisão enquanto Marçal manteve o uso de suas redes sociais. Ele também relembrou o episódio da cadeirada e fez uma avaliação sobre a campanha.

“Acredito que foi uma campanha dentro de uma perspectiva de remontagem do PSDB, que passa por uma fase difícil, mas tem nome, tem história, e vai voltar a ser o PSDB que sempre foi”, disse Datena.

O jornalista afirmou que pretende retornar à televisão após as eleições, mas antes tirará 20 dias de férias, justificando que “não seria ético” voltar diretamente para a televisão com o segundo turno ainda em andamento.

Tabata fala em orgulho e gratidão

Após votar na Escola Municipal Professor Mário Schenber, na Vila Missionária, zona sul de São Paulo, Tabata Amaral expressou “orgulho” e “gratidão”. A candidata disse estar confiante de que “as urnas vão surpreender” e prometeu continuar lutando, independentemente do resultado.

“Independente do que aconteça, e eu realmente acho que as urnas vão surpreender, vocês vão me ver aqui lutando todos os dias, independente de qualquer resultado eleitoral”, afirmou Tabata, emocionando-se ao falar dos problemas de seu bairro, a Vila Missionária.

Tabata criticou seus adversários por tentarem “desviar a atenção” dos eleitores dos problemas reais de São Paulo. Ela destacou que seu desafio foi maior por ser mulher e por não contar com “máquinas partidárias” ou os mesmos recursos que outros candidatos.

“Fizeram de tudo para tirar o foco e para que a gente não desse atenção aos problemas de São Paulo. Tentaram armar um circo para desviar a atenção, mas São Paulo pode e merece muito mais”, disse a candidata.

Márcio França, ministro do Empreendedorismo e correligionário de Tabata, acompanhou a candidata na votação. Ele afirmou que a eleição terá “recorde de votos anulados”, projetando que o adversário Pablo Marçal (PRTB) terá sua candidatura cassada.