Após votar, Tarcício diz acreditar em Nunes no segundo turno

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) votou nesta manhã de domingo, 6, em São Paulo no Colégio Miguel Cervantes, no Morumbi, zona sul da capital paulista, acompanhado do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB). Após a votação, disse que acredita em Nunes no segundo turno e destacou avanços da gestão do atual prefeito.

"Foi uma campanha limpa. Tem obra do Ricardo em cada canto da cidade. Investiu muito na contenção de enchentes, mobilidade, no asfalto, na habitação. A sensação é de dever cumprido, eu tenho acompanhado o trabalho do Ricardo. O trabalho de gestão demanda sobretudo experiência, compreender os desafios da administração pública e os limites orçamentários", disse.

Nunes agradece apoio do governador

O candidato à reeleição na capital paulista votou nesta manhã na escola Dom Duarte Leopoldo e Silva, na Zona Sul de São Paulo.

"Tenho muito orgulho de ter estudado aqui", disse ao lado do governador.

"Grande amigo e parceiro de trabalho no dia a dia na parceira da cidade com o Estado", disse Nunes sobre Tarcísio. Também agradeceu à presença da esposa e de seu vice-candidato, Coronel Melo Araújo.

"Hoje a população vai pras urnas podendo ter tranquilidade para tomar a decisão e espero estarmos no segundo turno. Alguns muito radicais gostam de barulho, mas a grande maioria da nossa cidade repudia as mentiras e os ataques. Tanto que o outro candidato teve rejeição", disse em referência a Pablo Marçal, mas sem citá-lo nominalmente.