Sudeste tem chuva, mas calor permanece; veja a previsão do tempo para SP, RJ e BH

Essa sexta-feira, 14, deve ser marcado por um dia quente, porém com chuvas em São Paulo, Minas Gerais e Belo Horizonte. A previsão indica calor durante o dia, com tempestades isoladas e riscos de alagamentos em algumas áreas.

Em São Paulo, o dia será de sol entre nuvens, com temperaturas que variam entre 20°C e 28°C, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE). Durante a tarde, há previsão de pancadas de chuva isoladas, que podem ser de forte intensidade e acompanhadas de raios e rajadas de vento. Essa instabilidade aumenta o risco de alagamentos em áreas da capital paulista. À noite, os ventos vindos do sul e sudeste devem provocar maior nebulosidade e chuviscos.

Em Belo Horizonte, a sensação de calor será intensa, com máximas podendo atingir 32°C. Apesar de a madrugada ter registrado temperaturas mais baixas, com sensação térmica de 15°C no bairro Buritis, o dia promete calor intenso. A Defesa Civil municipal alerta para a possibilidade de chuvas com raios e rajadas de vento no fim do dia e à noite. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 45%, abaixo do ideal de 50% a 60%, recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Já no Rio de Janeiro, a presença de uma frente fria no litoral do estado deve provocar mudanças no tempo. Durante a tarde, as pancadas de chuva começam, com ventos fracos a moderados. As temperaturas caem um pouco, com máxima prevista de 33°C. Para o sábado (15), a previsão é de tempo instável, com chuvas de intensidade moderada a fraca à tarde e à noite.

Impacto das chuvas nas grandes cidades

A instabilidade climática prevista para algumas cidades do Brasil coloca as autoridades em alerta. O risco de alagamentos é um dos maiores problemas enfrentados, especialmente em São Paulo, onde as condições meteorológicas indicam a possibilidade de chuvas fortes. A população deve se atentar à previsão do tempo e estar preparada para enfrentar as consequências das tempestades.

Temperaturas elevadas e cuidados com o calor

Em Belo Horizonte, as altas temperaturas também são uma preocupação. A umidade relativa do ar estará abaixo do recomendado, o que pode aumentar os riscos para a saúde, principalmente para pessoas com condições respiratórias. O calor intenso exige cuidados com hidratação e proteção solar.

Mudanças no Rio de Janeiro com a frente fria

A frente fria no Rio de Janeiro trará uma leve queda nas temperaturas, mas o clima instável continua. Apesar da redução nas máximas, as chuvas podem ser intensas durante a tarde e à noite, exigindo cautela nas ruas e estradas da cidade.