Onda de calor da região Sul chega até SP, enquanto chuvas intensas atingem 15 estados; veja previsão

Após semana de temperaturas elevadas no Sul do Brasil, a sexta-feira será marcada pela chegada de uma onda de calor no sudoeste de São Paulo, enquanto faixa norte do país segue em estado de atenção para chuvas intensas.

Segundo o Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet), a expectativa é de um dia de extremos, por isso, dois alertas para onda de calor e três para chuvas intensas foram emitidos pelo órgão.

Os alertas emitidos pelo Inmet possibilitam informar sobre condições meteorológicas adversas que podem representar riscos à segurança e bem-estar da população. Assim, procuram auxiliar na prevenção de acidentes e a redução de danos. Por isso, é importante saber o significado dos alertas emitidos para esta sexta-feira.

Alerta vermelho “Grande Perigo” para onda de calor

Este é o alerta que informa sobre o risco à saúde da população, além de apresentar uma expectativa de temperatura 5ºC acima da média por período maior do que cinco dias.

Alerta laranja “Perigo” para onda de calor

Assim como o alerta vermelho, ele também é utilizado para apontar um risco à saúde das pessoas. No entanto, com ele, se espera temperatura 5ºC acima da média por período de três a cinco dias.

Alerta laranja “Perigo” para chuvas intensas

Quando há possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, acompanhada de ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Além disso, existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Alerta amarelo “Perigo potencial” para chuvas intensas

Utilizado para indicar chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos que podem alcançar os 60 km/h. Ainda há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Veja abaixo a previsão do tempo para todo território nacional:

Região Sul

Após uma semana de carnaval com temperaturas elevadas, a região Sul do Brasil segue com calor intenso nesta sexta-feira. Segundo o Inmet, duas ondas de calor devem atuar sobre o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Destaque para Porto Alegre, que deverá ser a capital mais quente do país com termômetros atingido os 37ºC.

Região Sudeste

Embora tenha possibilidade de muitas nuvens no norte de São Paulo, o sudoeste do estado deve ser afetado com uma das ondas de calor que atuam sobre a região sul. Dessa forma, há poucas chances de chuva no estado e as temperaturas devem variar na casa dos 30ºC.

No Rio de Janeiro, possibilidade de muitas nuvens em todo o território fluminense e possibilidade de chuva fraca isolada na capital. Dessa forma, o Rio terá seus termômetros trabalhando com mínima de 21 e máxima de 34ºC. Situação similar ao que acontece no Espírito Santo e sua capital, Vitória, que registrará entre 23 e 21ºC.

Em Minas Gerais a sexta-feira será de tempo firme em todo território, mas com chances de nuvens em Belo Horizonte. A capital mineira também terá temperaturas amenas entre 18 e 30ºC.

Região Nordeste

Na região Nordeste há poucas chances de chuva no interior da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Mas toda faixa norte que liga do Rio Grande do Norte até o Maranhão, está sob risco de chuvas intensas ao longo desta sexta-feira.

Região Norte e Centro-Oeste

Após semana de chuvas intensas e uma quinta-feira com alto acúmulo de água, as regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil devem continuar com instabilidade em seus estados. Destaque para Amapá, Pará, Roraima e Amazonas, que devem ser os estados mais afetados pelo clima.

No Centro-Oeste, o estado que deve ser mais afetado pelas chuvas é o Mato Grosso, com a capital Cuiabá tendo sexta-feira com muitas nuvens no céu e pancadas isoladas com trovoadas. Ainda assim, as temperaturas serão um pouco elevadas, podendo atingir os 32ºC.