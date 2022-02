STF pode fazer governo ter de devolver até R$ 6,5 bi em imposto indevido

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Começa a partir desta sexta-feira, 4, um julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) que pode levar a devolução de 6,5 bilhões de reais pagos indevidamente pelos contribuintes brasileiros. Trata-se de uma ação que questiona a incidência de Imposto de Renda sobre pensão alimentícia. A relatoria é do ministro Dias Toffoli e os ministros têm até o dia 11 de fevereiro para se manifestarem em julgamento virtual.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade foi movida, em 2015, pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família questiona dispositivos da lei que regula o Imposto de Renda, que prevê que a pensão alimentícia terá incidência do tributo em nome de quem as recebe. A questão levantada é de uma possível bitributação, apesar da lei dizer que a dedução integral do valor da pensão pode ser feita por quem a paga.

A Advocacia-Geral da União (AGU) utiliza justamente este argumento para dizer que a norma não causa o pagamento em dobro de Imposto de Renda. " A verba correspondente à pensão alimentícia não é tributada duas vezes, haja vista que a legislação federal permite que o alimentante deduza o valor respectivo da base de cálculo do imposto de renda por ele devido", diz.

Ainda segundo a AGU, uma decisão contrária à União poderia significar uma perda anual de 1,05 bilhão de reais em arrecadação. Além disso, os contribuintes poderiam pedir, judicialmente, a restituição de valores pagos indevidamente dos últimos 5 anos, o que daria 6,5 bilhões de reais.

Até o momento, dois ministros já votaram, o relator, ministro Toffoli, e o ministro Luís Roberto Barroso. Ambos entenderam que a cobrança é inconstitucional porque a pensão não se enquadra como aumento patrimonial. Em outubro do ano passado, o julgamento foi suspenso por um pedido de vista (mais tempo) feito pelo ministro Alexandre de Moraes. Há uma tendência de que a maioria acompanhe os dois votos já conhecidos.