STF forma maioria para condenar mais 12 pessoas pelo 8 de janeiro

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta segunda-feira para condenar mais 12 pessoas pelos atos golpistas do 8 de janeiro. Ainda não há maioria para definir as penas

O relator, Alexandre de Moraes, votou para estabelecer penas entre 12 e 17 anos. Ele foi seguido integralmente pelos ministros Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Luiz Fux.

Cristiano Zanin concordou com as condenações, mas divergiu do tamanho das penas. Ele foi acompanhado por Edson Fachin.

Todos os réus fazem parte do núcleo dos chamados executores, ou seja, quem foi preso nas sedes dos três Poderes — Palácio do Planalto, Congresso e STF — ou nos arredores.

O julgamento está ocorrendo no plenário virtual e está programado para ser encerrado na noite desta sexta. Em paralelo, a análise de outras 15 ações penais começou nesta sexta e vai até o dia 20 de fevereiro.

Até agora, 59 pessoas já foram condenadas por envolvimento nos atos. A previsão de Moraes é concluir o julgamento de 205 ações até abril, o que quase esgotaria os casos dos executores.

Os réus com julgamento previsto para terminar nesta sexta são: