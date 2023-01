STF determina realização da audiência de custódia de Torres

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a realização da audiência de custódia do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres às 12h30 neste sábado (14), por videoconferência, no Batalhão de Aviação Operacional (Bavop), da Polícia Militar do Distrito Federal. O despacho foi assinado pelo desembargador Airton Vieira, que é instrutor do Gabinete do ministro do STF Alexandre de Moraes e vai presidir a audiência que determinará o local da prisão de Torres.

"O Comandante do Batalhão onde se encontra custodiado o preso disponibilizará o equipamento necessário para a realização do ato, bem como sua intimação e de seu patrono", diz o despacho, em que Vieira pede também ciência da Procuradoria-Geral da República.

Moraes determinou a prisão preventiva de Torres, que foi confirmada pela Corte, ao considerar que há "fortes indícios" de conivência do ex-ministro da Justiça, que estava liderando a secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, com os atos antidemocráticos do último domingo, em Brasília.

A Polícia Federal cumpriu o mandado de prisão nesta manhã no desembarque de Torres no aeroporto de Brasília, voltando de uma viagem de férias na Flórida, nos Estados Unidos, para onde também foi o ex-presidente Jair Bolsonaro antes da posse de Luiz Inácio Lula da Silva.