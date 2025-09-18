Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

STF dá prazo para Câmara se manifestar sobre PEC da Blindagem

Despacho do ministro Dias Toffoli foi dado em ação apresentada por Kim Kataguiri; prazo é previsto em lei

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 20h48.

Tudo sobreSupremo Tribunal Federal (STF)
Saiba mais

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados se manifeste, em até dez dias, sobre o trâmite da chamada PEC da Blindagem.

O despacho foi dado nesta quinta-feira em um mandado de segurança impetrado pelo deputado Kim Kataguiri (União-SP), que questiona a legalidade da aprovação da proposta na Casa. A determinação do ministro é processual, e o prazo de dez dias está previsto em lei.

A PEC, aprovada em dois turnos pela Câmara nesta semana, amplia as prerrogativas dos parlamentares, dificultando investigações e prisões de deputados e senadores. Entre os principais pontos, o texto exige autorização prévia do Congresso para que o STF possa abrir processos criminais contra parlamentares, além de permitir que prisões em flagrante por crimes inafiançáveis sejam submetidas à deliberação secreta dos pares em até 24 horas.

No despacho, Toffoli ordena que a Câmara preste informações sobre o rito de tramitação da proposta, antes de decidir sobre o pedido de liminar feito por Kataguiri.

No mandado de segurança, o parlamentar alega que houve manobras regimentais para acelerar a votação, como a retomada de trechos polêmicos por meio de destaques, sem o devido debate público.

A PEC da Blindagem também estende o foro privilegiado a presidentes de partidos com representação no Congresso, blindando-os de ações judiciais em instâncias inferiores.

Acompanhe tudo sobre:CrimeSupremo Tribunal Federal (STF)

Mais de Brasil

STF tem maioria para aumentar requisitos de cobertura fora do rol da ANS por planos de saúde

Governo dos EUA libera visto de ministro da Saúde para acompanhar Lula na ONU

União determina desembarque do governo em 24 horas e prevê sanção para quem não pedir exoneração

Gilmar minimiza impacto da PEC da Blindagem sobre processos em curso no STF

Mais na Exame

Mundo

Senado argentino rejeita veto de Milei à lei de transferência de verbas para províncias

Economia

Fila do INSS sobe e chega a 2,6 milhões em agosto

Brasil

STF tem maioria para aumentar requisitos de cobertura fora do rol da ANS por planos de saúde

Mercados

Ações da Intel sobem 22% após investimento de US$ 5 bi da Nvidia e tem melhor dia em quase 38 anos