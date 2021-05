Sputnik V feita no Brasil será exportada para América Latina

A vacina russa Sputnik V produzida no Brasil pela farmacêutica brasileira União Química começará a ser exportada para outros países da América Latina.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 20, no perfil da Sputnik V no Twitter, em que os responsáveis pela vacina afirmam que o primeiro lote terminou de ser produzido na União Química.

O perfil afirma que "depois de controle de qualidade no centro Gamaleya, a vacina produzida pela União Química será exportada para outros países latino-americanos para lutar contra a covid-19".

The first batch of #SputnikV has been produced by leading Brazilian manufacturer União Química @uniaoquimica.

After quality controls at the Gamaleya Center, the vaccine produced by União Química will be exported to other Latin American countries to fight COVID-19. ✌️ pic.twitter.com/DgB6NxRtIj

