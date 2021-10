Covid-19: SP supera os EUA e atinge 60% da população totalmente vacinada

O estado de São Paulo atingiu, nesta quarta-feira, 6, a marca de 60% da população totalmente vacinada contra a covid-19, seja com duas doses ou com dose única. Segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde, mais de 65 milhões de doses já foram aplicadas.

O percentual é superior a outros países que começaram a vacinação antes. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, sigla em inglês), os Estados Unidos já imunizaram 56% de toda a população.

A política vai seguir dando o tom na bolsa? Vai. E você pode aproveitar as oportunidades. Aprenda a investir com a EXAME Academy

“Esses 60% representam 27,6 milhões de pessoas. O estado trabalha para que todos tomem a segunda dose. Estudos mostram que há mais hospitalização para as pessoas sem o esquema de vacinação completo. Em São Paulo, 3,8 milhões de pessoas ainda não receberam a segunda dose”, disse Regiane de Paula, coordenadora do Plano Estadual de Imunização, em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

Regiane de Paula ainda destacou que a dose de reforço, que é administrada em idosos acima de 60 anos, só pode ser aplicada após seis meses da segunda dose. Neste momento são chamadas pessoas que completaram o esquema em abril deste ano.

467 municípios não registram mortes

Dados divulgados pelo governo paulista mostram que na última semana, 72% dos municípios não registraram mortes em decorrência da covid-19, o que corresponde a 467 municípios.

“A variante Delta superou a Gama e havia previsões que a situação estaria muito difícil agora, mas isso não aconteceu. Em março tivemos o pico na média de internações, com mais de 3 mil novas por dia. Isso caiu 84% e hoje estamos com 50 novas internações por dia no estado de São Paulo”, disse Paulo Menezes, coordenador do Comitê Científico, responsável por definir as ações de combate à covid-19.

Capital tem 81% dos adultos imunizados

De acordo com dados da prefeitura atualizados na segunda-feira, 4, a cidade tem 7,2 milhões de pessoas com o esquema de vacinação completo (duas doses ou dose única), o que equivale a 81% de quem tem mais de 18 anos.

Além disso, mais de 10,3 milhões com pelo menos a primeira dose, o que equivale a toda a população adulta da cidade. Outras 200 mil pessoas já receberam a dose adicional.