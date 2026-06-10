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Genial/Quaest: Lula tem 39% e Flávio Bolsonaro, 29%, no 1º turno

Levantamento mostra vantagem de 10 pontos percentuais do presidente sobre o senador do PL

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 10 de junho de 2026 às 07h00.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial em cenário estimulado de primeiro turno, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 9.

O petista aparece com 39% das intenções de voto, contra 29% do senador Flávio Bolsonaro (PL), uma vantagem de 10 pontos percentuais.

O levantamento mostra Lula isolado na liderança da disputa. Na terceira posição aparecem empatados Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD), ambos com 3% das intenções de voto.

Em seguida estão Aécio Neves (PSDB) e Romeu Zema (Novo), com 2% cada. Augusto Cury (Avante), Joaquim Barbosa (DC) e Samara Martins (UP) registram 1% cada.

Os indecisos somam 10%, enquanto 9% dos entrevistados afirmam que votariam em branco, nulo ou não pretendem comparecer às urnas.

O cenário não pode ser comparado com o levantamento de maio. Na pesquisa anterior, o nome de Aécio Neves não foi testado pelo instituto no primeiro turno.

Essa é a primeira pesquisa Genial/Quaest que captou a reação do eleitorado após o áudio vazado entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. O levantamento também ocorreu após a visita de Flávio ao presidente americano Donald Trump na Casa Branca e a ameaça de um novo tarifaço. 

A vantagem de Lula é sustentada principalmente por seu desempenho no Nordeste. Na região, o presidente registra 54% das intenções de voto, contra 25% de Flávio Bolsonaro. No Sudeste, Lula tem 37% e o senador do PL alcança 28%. Já no Sul, o cenário se inverte: Flávio lidera com 38%, enquanto Lula registra 27%.

Entre os eleitores do Centro-Oeste e Norte, os dois aparecem em situação mais equilibrada. Lula marca 32% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro soma 30%. Ronaldo Caiado alcança seu melhor desempenho regional nesse recorte, com 7%.

Lula também mantém vantagem entre as mulheres. O presidente registra 41% das intenções de voto no eleitorado feminino, contra 24% de Flávio Bolsonaro. Entre os homens, a disputa é mais apertada: Lula aparece com 37%, enquanto o senador do PL tem 34%.

Por faixa etária, Lula lidera em todos os grupos pesquisados. Entre os eleitores de 16 a 34 anos, o petista registra 36%, contra 30% de Flávio Bolsonaro. Na faixa de 35 a 59 anos, os números são de 39% e 28%, respectivamente. Entre os eleitores com 60 anos ou mais, Lula alcança 41%, enquanto o senador registra 29%.

A pesquisa mostra diferenças importantes entre os grupos de renda. Entre os entrevistados com renda familiar de até dois salários mínimos, Lula registra 50% das intenções de voto, mais que o dobro dos 23% obtidos por Flávio Bolsonaro.

À medida que a renda aumenta, a vantagem do presidente diminui. Entre os eleitores que recebem mais de cinco salários mínimos, o cenário se inverte: Flávio Bolsonaro lidera com 37%, enquanto Lula aparece com 28%.

No recorte por escolaridade, Lula apresenta seu melhor desempenho entre os entrevistados com ensino fundamental, grupo no qual registra 48%, contra 25% de Flávio Bolsonaro. Entre os eleitores com ensino médio, a diferença cai para apenas dois pontos percentuais: 34% a 32%.

Já entre os entrevistados com ensino superior, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente. O senador registra 32% das intenções de voto, contra 29% de Lula. O segmento também concentra o maior percentual de indecisos, com 14%.

A divisão também aparece no recorte religioso. Entre os católicos, Lula lidera com 43%, enquanto Flávio Bolsonaro registra 27%. Entre os evangélicos, o senador do PL abre vantagem e alcança 41%, contra 26% do presidente.

O levantamento também identificou forte fidelidade entre os eleitores que se identificam politicamente com os dois principais polos da disputa. Entre os entrevistados que se declaram lulistas, 91% afirmam votar em Lula. Entre os bolsonaristas, 94% dizem apoiar Flávio Bolsonaro.

Por outro lado, os eleitores independentes ainda representam um contingente relevante de votos em disputa. Nesse grupo, Lula registra 28% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro, 14%, enquanto 19% permanecem indecisos e 18% afirmam votar em branco, nulo ou não comparecer.

Eleitores de Lula e Flávio afirmam que já definiram voto

A pesquisa também mediu o grau de convicção dos eleitores sobre sua escolha presidencial. Os dados mostram aumento da parcela que considera o voto definitivo.

Em junho, 63% dos entrevistados afirmaram que sua escolha está definida, contra 36% que dizem ainda poder mudar de candidato. Em março, os percentuais eram de 56% e 43%, respectivamente.

Entre os eleitores de Lula, 71% afirmam que o voto é definitivo e 29% dizem que ainda podem mudar de posição. Entre os apoiadores de Flávio Bolsonaro, 70% consideram a decisão consolidada, enquanto 30% admitem mudança até a eleição.

Os eleitores de Ronaldo Caiado e Romeu Zema apresentam níveis menores de fidelização. Entre os apoiadores de Caiado, 44% consideram o voto definitivo e 52% afirmam que ainda podem mudar. No caso de Zema, apenas 26% dizem ter decisão consolidada, enquanto 74% avaliam que ainda podem alterar sua escolha.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 5 e 8 de junho de 2026. O levantamento foi realizado por meio de entrevistas presenciais domiciliares. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07661/2026.

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