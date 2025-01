Sob risco de cassação, Sandro Mabel (União) toma possa como prefeito de Goiânia

Cassado em primeira instância pela Justiça, o empresário Sandro Mabel (União) tomou posse como prefeito de Goiânia (GO) nesta quarta-feira em cerimônia no Centro de Eventos da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Ele afirmou que os primeiros dias de governo serão focados na limpeza da cidade, que vive uma crise de lixo

A 1ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) cassou Mabel e a vice-prefeita eleita, Coronel Cláudia (Avante) acusados de se beneficiarem de abuso de poder político cometido pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), que também foi condenado.

A decisão de primeiro grau proferida da juíza Maria Umbelina Zorzetti defende que Caiado usou a sede de seu governo, o Palácio das Esmeraldas, para realizar eventos de campanha para Mabel.

Em nota, a defesa do governador alega que considera a decisão "incorreta na análise dos fatos e desproporcional na aplicação da pena de inelegibilidade". Já a do prefeito diz que ela "vai de encontro ao entendimento proferido pelo TRE-GO em casos semelhantes".

Caiado e Mabel ainda podem recorrer no próprio TRE por uma decisão colegiada e, posteriormente, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Por este motivo, o prefeito eleito pôde tomar posse normalmente, uma vez que a perda do mandato só ocorre após o trânsito em julgado do processo.

Mutirão de limpeza

Durante o discurso, o novo prefeito defendeu "medidas muito duras" com contenção de gastos e mutirão de limpeza na cidade. Mabel convocou até os vereadores a "botarem uma botina" para ajudarem na mobilização.

— Vamos começar limpando a cidade. O lixo dentro de alguns meses vai ser problema do passado — afirmou.

A cidade vive uma crise de recolhimento de lixo. Uma taxa de coleta chegou a ser criada com articulação de Mabel. Em seu discurso, o prefeito afirmou que isso foi feito para cumprir uma determinação Judicial.

— Quando se implanta uma taxa de lixo, como fizemos por uma obrigação da Justiça, nós não podemos prevaricar em nenhum momento — afirmou.

Ele também prometeu colocar até março pelo menos cerca de 5 mil crianças na creche, organizar o trânsito para que motos andem dentro dos corredores dos ônibus e garantir, em 30 dias, plantão pediátrico em todos os Cais e UPAs.