Sisu 2025: alunos poderão ver resultado neste domingo, 26; saiba como consultar

O resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) será divulgado neste domingo, 26, para todos os candidatos inscritos que realizaram o Enem 2024. A expectativa, baseado no que ocorreu em anos anteriores, é que as notas sejam divulgadas a partir das 9h, mas no edital oficial, não há uma confirmação.

Nas redes sociais, muitos candidatos se queixaram da falta de previsão do horário da divulgação. No ano passado, o resultado era previsto para sair às 9h, mas a divulgação aconteceu horas mais tarde, por volta das 18h. Já em 2023 foi mais próximo do esperado, às 9h44.

Cronograma do Sisu 2025

Inscrições: 17 a 21 de janeiro

Chamada regular: 26 de janeiro

Matrícula ou registro acadêmico: 27 a 31 de janeiro

Manifestação de interesse na lista de espera: 26 a 31 de janeiro

Convocação pela lista de espera: 12 de fevereiro a 30 de setembro

Os candidatos que ainda não concluíram a inscrição são orientados a revisar suas opções antes do prazo final e a comunicar qualquer irregularidade aos canais oficiais do Ministério da Educação (MEC).

O que é o Sisu?

O Sisu é responsável por selecionar estudantes para vagas em instituições públicas de ensino superior em todo o Brasil. Podem participar os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 e não zeraram a redação. Treineiros não estão aptos a concorrer.

Site do Sisu apresenta instabilidade

Às vésperas do encerramento, as inscrições foram marcadas por relatos de instabilidade no sistema. Estudantes relataram que suas opções de curso foram alteradas sem consentimento e, em alguns casos, tiveram acesso a perfis de outros candidatos, incluindo dados pessoais e opções de inscrição. O Ministério da Educação (MEC) informou que "não há evidências" de falhas no sistema, mas acionou a área de Tecnologia da Informação para investigar os problemas.

Entre os casos relatados, um candidato afirmou ter sido direcionado para o perfil de uma pessoa desconhecida, enquanto outros informaram que suas inscrições foram alteradas para cursos diferentes dos escolhidos. Embora o problema tenha se resolvido em alguns casos após novos acessos ao sistema, especialistas orientam os candidatos a registrarem evidências, como capturas de tela, para eventuais questionamentos.

Como funciona o Sisu?

O Sisu deste ano oferece 261.779 vagas distribuídas em 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de todas as regiões do país. Os candidatos podem se inscrever gratuitamente pelo

Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

e selecionar até duas opções de curso, organizadas por ordem de preferência.

Após o período de inscrição, o sistema seleciona automaticamente os candidatos com base nas notas do Enem e eventuais critérios adicionais estabelecidos pelas instituições. Somente os classificados dentro do número de vagas disponíveis serão considerados aprovados.

Neste ano, Minas Gerais lidera a oferta de vagas no Sisu 2025, com 34.049 oportunidades, seguido pelo Rio de Janeiro, que oferece 28.424, Bahia, com 22.889, e Paraíba, com 21.268. As instituições com maior número de vagas disponíveis são a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 9.050, e a Universidade Federal Fluminense (UFF), com 8.683.

Uma das particularidades desta edição é a ausência do estado de Rondônia. As instituições de ensino utilizam processos seletivos próprios e, por isso, não participam do Sisu. Desde 2024, o sistema passou a realizar inscrições apenas uma vez ao ano, embora algumas instituições ainda disponibilizem vagas para ingresso no segundo semestre.

Com informações de Agência O Globo