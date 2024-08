Sete estados do país têm taxa de desemprego abaixo de 5%, segundo IBGE

Em sete estados do Brasil, a taxa de desemprego já está abaixo do patamar de 5%. E em quatro deles, já é inferior a 4%. É o caso de Santa Catarina (3,2%), Mato Grosso (3,3%), Rondônia (3,3%) e Mato Grosso do Sul (3,8%).

Veja a taxa de desemprego por estado

Santa Catarina: 3,2%

Mato Grosso: 3,3%

Rondônia: 3,3%

Mato Grosso do Sul: 3,8%

Tocantins: 4,3%

Paraná: 4,4%

Espírito Santo: 4,5%

Minas Gerais: 5,3%

Goiás: 5,2%

Minas Gerais: 5,3%

Rio Grande do Sul: 5,9%

São Paulo: 6,4%

Roraima: 7,1%

Acre: 7,2%

Maranhão: 7,3%

Pará: 7,4%

Ceará: 7,5%

Piauí: 7,6%

Amazonas: 7,9%

Alagoas: 8,1%

Paraíba: 8,6%

Amapá: 9%

Sergipe: 9,1%

Rio Grande do Norte: 9,1%

Rio de Janeiro: 9,6%

Distrito Federal: 9,7%

Bahia: 11,1%

Pernambuco: 11,5%