Desemprego caiu em 15 estados do país no último trimestre, segundo IBGE

A taxa de desemprego no trimestre encerrado em junho, que registrou queda de 6,9%, teve recuo em 15 das 27 federações do país. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira, 15.

Os estados com maior número de desempregados foram Pernambuco (11,5%), Bahia (11,1%) e Distrito Federal (9,7%). Já entre os com as menores taxas foram Santa Catarina (3,2%), Mato Grosso (3,3%) e Rondônia (3,3%). As outras 12 federações que não apresentaram recuo também não tiveram variações significativas no indicador, segundo o IBGE.