Servidor do gabinete pessoal de Bolsonaro morre de covid-19

O Palácio do Planalto divulgou nesta terça-feira o registro da primeira morte por covid-19 de um servidor, que, segundo informação do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), fazia parte do gabinete pessoal do presidente Jair Bolsonaro.

"O servidor nominado era lotado no gabinete pessoal do presidente da República e não no GSI", informou a assessoria de comunicação do GSI à Reuters.

Pouco antes, a Secretaria-Geral da Presidência havia informado em uma nota curta a ocorrência de um óbito por covid entre os servidores do Planalto. "Mas não divulgaremos o nome em respeito à privacidade do servidor e de sua família", acrescentou.

O presidente Jair Bolsonaro vinha se vangloriando de que, desde o início da pandemia há um ano, nenhum funcionário do Planalto teve um quadro grave de covid-19.

Em declarações públicas, Bolsonaro atribuiu isso ao uso por servidores de cloroquina e outros medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento de covid-19.

Segundo o site Antagonista, no início do mês, morreu de covid-19 o 2º sargento do Exército Silvio Kammers, ajudante de ordens do gabinete pessoal de Bolsonaro. O presidente da República, porém, determinou sigilo sobre o caso, segundo o site.

Uma publicação no Diário Oficial da União de 9 de março confirmou a morte de Kammers, sem informar o motivo.