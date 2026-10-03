Senado em São Paulo: veja quem lidera no Datafolha, Quaest e AtlasIntel

A disputa pelas duas vagas de São Paulo no Senado chega à véspera do primeiro turno com quatro nomes concentrados nas primeiras posições: Guilherme Derrite (PP), André do Prado (PL), Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB).

Datafolha, Quaest e AtlasIntel divulgaram seus cenários mais recentes para o estado. Como em 2026 cada eleitor votará em dois candidatos ao Senado, os levantamentos consideram as duas escolhas para chegar ao resultado consolidado.

Datafolha tem Derrite e André do Prado com 22%

No Datafolha, Guilherme Derrite e André do Prado registram 22% dos votos válidos cada. Marina Silva aparece logo atrás, com 21%, e Simone Tebet tem 20%.

O levantamento aponta os quatro candidatos em empate técnico. Na sequência aparecem Geraldo Rufino (Podemos), com 3%, e candidatos com 2% ou menos.

A pesquisa ouviu 2.520 eleitores entre 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Quaest registra Derrite com 25%

Na Quaest, Derrite aparece numericamente à frente, com 25% dos votos válidos. André do Prado tem 23%, enquanto Marina Silva e Simone Tebet registram 22% cada.

Também neste levantamento, os quatro primeiros estão tecnicamente empatados.

A Quaest entrevistou 3.702 eleitores entre 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança, de 95%.

AtlasIntel aponta Derrite com 25,9%

Na AtlasIntel/Estadão, Guilherme Derrite registra 25,9% dos votos válidos consolidados. André do Prado aparece com 24,2%, Simone Tebet, com 22,2%, e Marina Silva, com 21,5%.

O levantamento ouviu 2.243 eleitores de São Paulo entre 27 de setembro e 2 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.