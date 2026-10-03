Últimas pesquisas para presidente antes do 1º turno das eleições; veja os números

RESUMO ＋ Na véspera do primeiro turno das eleições de 2026, as últimas pesquisas para presidente mostram uma disputa acirrada entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Dos nove levantamentos divulgados neste sábado, 3, Lula aparece numericamente à frente em cinco e Flávio, em três; os dois estão tecnicamente empatados em cinco pesquisas. Os institutos adotam metodologias, amostras e margens de erro diferentes, e seus resultados não devem ser tratados como uma série histórica única.

A um dia do primeiro turno das eleições de 2026, marcado para domingo, 4 de outubro, as últimas pesquisas eleitorais com simulação de intenção de votos para presidente mostram uma disputa extremamente acirrada.

Dos nove levantamentos divulgados neste sábado, 3, considerados neste compilado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece numericamente à frente em cinco, enquanto Flávio Bolsonaro em três.

Os dois estão tecnicamente empatados em cinco levantamentos. Em outros dois, Lula lidera para além da margem de erro. Flávio tem vantagem em apenas um.

Oito institutos divulgaram os percentuais de votos válidos. O cálculo segue a forma como a Justiça Eleitoral divulga os resultados oficiais das eleições, sem considerar votos em branco e nulos e as abstenções.

Os levantamentos têm metodologias, amostras, margens de erro e períodos de coleta diferentes. Por isso, os resultados não formam uma série histórica única e não devem ser comparados. A evolução de cada candidato deve ser observada nas rodadas anteriores do mesmo instituto e em cenários equivalentes.

Acompanhe o resultado das eleições 2026 em tempo real.

Apuração ao vivo da Exame

A EXAME fará neste domingo, 4 de outubro, uma cobertura em tempo real dos resultados das eleições de 2026, com dados da apuração, reportagens nos estados, análises diretamente de Brasília e transmissão ao vivo.

Os leitores poderão acompanhar a evolução da disputa pela Presidência, pelos governos estaduais e pelas 54 vagas em disputa no Senado ao longo da contagem dos votos.

Será a terceira eleição consecutiva em que a EXAME terá uma plataforma dedicada a acompanhar a apuração. A cobertura começou nas eleições gerais de 2022 e foi ampliada nas disputas municipais de 2024.

Pesquisa Gerp

A primeira pesquisa do dia foi a do instituto Gerp. Nela, o senador do PL marca 46% dos votos válidos contra 44% do presidente Lula. Os dois estão tecnicamente empatados.

Na comparação com o levantamento anterior, os dois nomes permaneceram com o mesmo percentual de votos válidos.

Entre os demais nomes na disputa pelos votos válidos, Augusto Cury (Avante) pontua com 4% e o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) marca 3%. Renan Santos (Missão) alcança 2% de preferência, seguido por Samara Martins (UP), com 1%.

Os dois estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. O levantamento exclui da conta os brancos, nulos e indecisos.

A pesquisa Gerp entrevistou 2.400 eleitores entre 30 de setembro e 2 de outubro de 2026, por meio de entrevistas telefônicas (GerpCati). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,55%. O levantamento foi realizado com recursos próprios da Gerp e está registrado no TSE sob o protocolo BR-00509/2026.

Poder/Aya

No levantamento PoderData/Aya, o atual presidente aparece com 45% dos votos válidos contra 43% de Flávio, cenário de empate técnico.

Augusto Cury (Avante) aparece na terceira posição, com 4% dos votos válidos. Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) têm 3% cada.

Romeu Zema (Novo), Samara Martins (UP) e Rui Costa Pimenta (PCO) registram 1% cada. Já Clariana Barão (Democracia Cristã), Edmilson Costa (PCB), Wilson Grassi (Democrata), Hertz Dias (PSTU) e Leonardo Avalanche (PRTB) não pontuaram.

As entrevistas ocorreram entre 30 de setembro e 2 de outubro de 2026, por meio de ligações para telefones celulares e fixos. Ao todo, foram ouvidos 4.000 eleitores em 786 municípios das 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 1,5 ponto percentual, para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é de 95%.

CNT/MDA

Na pesquisa CNT/MDA, Lula lidera para além da margem de erro com 47,8% dos votos válidos, contra 42,1% do senador do PL.

Nesse cenário, Augusto Cury (Avante) aparece com 3,6%, Ronaldo Caiado (PSD), 3,4%, Renan Santos (Missão), 1,7%, e Romeu Zema (Novo), 0,9%. Os demais candidatos, somados, não passam de 0,6%.

Na comparação com o levantamento anterior, Lula avançou 0,8 ponto percentual. Já Flávio passou de 35% para 42,1%. O percentual somado dos demais candidatos caiu de 18% para 10%.

A pesquisa CNT/MDA entrevistou 2.007 eleitores entre 30 de setembro e 02 de outubro de 2026, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) e está registrado no TSE sob o protocolo BR-04756/2026.

Palver

Entre os institutos que divulgaram pesquisa neste sábado, foi o único que não incluiu a contagem de votos válidos. No cenário de votos totais, Flávio aparece com 47% e Lula, 43%.

Na sequência, Renan Santos (Missão) tem 7% das intenções. O escritor Augusto Cury (Avante) aparece com 1%, enquanto Ronaldo Caiado (PSD) também registra 1%. Romeu Zema (Novo) e os demais candidatos ficam abaixo de 1%. Branco, nulo ou eleitores que afirmam que não votariam também representam menos de 1%, assim como os indecisos.

A Onda 6 da Pesquisa Palver foi realizada entre 30 de setembro e 3 de outubro de 2026, com 5 mil participantes recrutados pela internet por meio de anúncios em redes sociais. A amostra é não probabilística e passou por calibração estatística com base em dados do IBGE, no resultado do segundo turno da eleição presidencial de 2022 e no cadastro de filiação partidária do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Datafolha

Na pesquisa Datafolha, o atual presidente aparece com 45% dos votos válidos. Flávio registra 42%. Os dois estão tecnicamente empatados.

Entre os outros candidatos, Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 4%, seguido por Renan Santos (Missão), com 3%, e Augusto Cury (Avante), também com 3%. Romeu Zema (Novo) registra 1%. Os demais candidatos não pontuaram.

A pesquisa foi encomendada pela Globo e pela Folha de S.Paulo e ouviu 4.006 eleitores de 16 anos ou mais, neste sábado, 3. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-01708-2026.

Quaest

No levantamento do instituto Quaest, Lula registra 46% dos votos válidos em um primeiro turno, enquanto o senador Flávio Bolsonaro aparece com 45%. Os dois estão empatados tecnicamente.

Na sequência, Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado aparecem empatados numericamente com 3% cada. Os demais candidatos não pontuam.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela Globo e pelo jornal O Globo e ouviu 3.702 eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-02197/2026.

Futura

A pesquisa da Futura Inteligência mostra Flávio com 44,8% e Lula, 42,6%. Como a margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, os líderes configuram empate técnico.

Entre os demais nomes do cenário de votos válidos, o escritor Augusto Cury pontua com 4,1%, o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) registra 3,9% e Renan Santos (Missão) marca 2,8%.

Na sequência do levantamento de intenção de votos válidos, figuram o ex-governador Romeu Zema (Novo), com 0,8%, e Samara, com 0,4%.

Candidatos com menor intenção de voto, como Edmilson Costa, Rui Costa Pimenta, Clariana Barão, Veterinário Wilson Grassi e Hertz Dias, registram 0,2% ou menos.

A pesquisa Futura entrevistou 2.000 eleitores entre 2 e 3 de outubro de 2026, por meio de CATI (Entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por 100% Cidades e está registrado no TSE sob o protocolo BR-02431/2026.

AtlasIntel

Na última pesquisa do dia, o instituto AtlasIntel mostrou Lula na liderança com 47% dos votos válidos, seguido por Flávio com 44,1%.

Entre os demais candidatos testados na contagem de votos válidos, Renan Santos (Missão) marca 4,6%, posicionando-se à frente do escritor Augusto Cury (Avante), com 2,1%. O ex-governador goiano, Ronaldo Caiado (PSD), pontua com 1,4%, enquanto os demais nomes somam 0,9% das intenções de voto.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 4.945 eleitores entre 27 de setembro e 2 de outubro, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 1 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Bloomberg e está registrado no TSE sob o protocolo BR-00999/2026.