Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Senado aprova aumento de penas para furtos e roubos de celulares

Após alterações, o texto agora retorna para análise na Câmara dos Deputados

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 3 de março de 2026 às 20h32.

Tudo sobreSegurança pública
Saiba mais

O Senado aprovou nesta terça-feira, 3, projeto de lei que amplia penas para crimes de furto, roubo e receptação no Código Penal.

O texto foi relatado pelo senador Efraim Filho (União-PB) e, após alterações, retorna à Câmara dos Deputados para nova análise. A proposta inclui novas tipificações, como furto e receptação de animais domésticos e roubo de arma de fogo.

O projeto original é de autoria do deputado federal Kim Kataguiri (União-SP). Segundo o relator, a revisão das penas considera dados de criminalidade, como o registro de mais de 2.700 furtos ou roubos de celulares por dia no país. O senador afirmou que o objetivo é atualizar a legislação diante da recorrência desses crimes.

Efraim Filho declarou que o texto aprovado permite prisão preventiva para o crime de furto, inclusive em casos que não envolvam reincidência. O substitutivo também eleva as penas para interrupção de serviço telefônico ou informático e para receptação, com o argumento de harmonizar o sistema penal. O relator sustentou que a proposta amplia a possibilidade de punição adequada conforme a gravidade das condutas.

Veja as principais mudanças no Código Penal

Furto

O texto eleva a pena do furto simples para 1 a 6 anos de reclusão, além de multa. Atualmente, a sanção varia de 1 a 4 anos. Em caso de agravante, o aumento passa a ser de 50%.

O substitutivo tipifica o furto de animais domésticos e redefine a pena para furto de animais destinados à produção. Em ambos os casos, a punição prevista é de 2 a 6 anos de reclusão e multa.

O projeto também inclui o furto de celulares, computadores, tablets ou equipamentos eletrônicos similares, com pena de 2 a 6 anos. Já o furto de arma de fogo passa a ter pena de 4 a 10 anos de reclusão e multa, sugestão apresentada pelo senador Jorge Seif (PL-SC) e acolhida pelo relator.

Roubo

A pena geral para o crime de roubo passa de 4 a 10 anos para 5 a 10 anos de reclusão, além de multa. Nos casos em que o roubo envolver equipamentos ou instalações que comprometam serviços públicos, como telecomunicações, energia elétrica, abastecimento de água, saúde ou transporte público, a pena pode ser aumentada em um terço.

Receptação

A pena para receptação de produto de crime passa de 1 a 4 anos para 1 a 6 anos de reclusão, além de multa. O texto também cria a tipificação de receptação de animal doméstico, com pena de 2 a 6 anos.

O crime de interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico passa a ter pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Atualmente, a previsão é de 1 a 3 anos de detenção. A punição pode ser dobrada se houver subtração, dano ou destruição de equipamento utilizado na prestação de serviços de telecomunicações.

Durante a votação, senadores como Soraya Thronicke (Podemos-MS), Davi Alcolumbre (União-AP), Margareth Buzetti (PP-MT), Tereza Cristina (PP-MS), Magno Malta (PL-ES) e Jayme Campos (União-MT) se manifestaram sobre o texto em plenário. Com as alterações promovidas no Senado, a matéria retorna à Câmara para nova deliberação.

Acompanhe tudo sobre:SenadoCrimeCâmara dos DeputadosSegurança públicaCelularesRoubos

Mais de Brasil

Flávio Bolsonaro escolhe ex-ministra do TSE e advogado da Lava-Jato para área jurídica de campanha

Câmara aprova projeto que concede reajuste salarial aos servidores do Ministério Público

Alcolumbre mantém quebra de sigilo bancário de Lulinha na CPMI do INSS

Fuvest divulga primeira lista de espera do vestibular da USP

Mais na Exame

Pop

Quantos dias dura um Paredão Falso no BBB?

Brasil

Flávio Bolsonaro escolhe ex-ministra do TSE e advogado da Lava-Jato para área jurídica de campanha

Future of Money

Ouro se aproxima de novo recorde e vira recomendação do BTG em forma tokenizada

Mercados

NY fecha em queda com conflito no Irã em dia de aversão ao risco global