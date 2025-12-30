Brasil

Rio Acre tem maior cheia dos últimos 50 anos e afeta mais de 20 mil pessoas

Governo estadual do Acre decretou situação de emergência em cinco municípios, incluindo a capital Rio Branco

Cheia no Acre: são mais de 20.000 pessoas atingidas e cinco municípios entraram em situação de emergência (Governo do Acre/Divulgação)

Da redação, com agências
Redação Exame

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 19h03.

A histórica cheia do Rio Acre, que nasce no Peru e atravessa o estado do Acre, deixou pelo menos 758 pessoas desabrigadas ou desalojadas, segundo boletim do governo estadual.

São mais de 20.000 pessoas atingidas e cinco municípios entraram em situação de emergência, incluindo a capital, Rio Branco.

Nessa terça, 30, o nível do rio recuou seis centímetros, e teve marca de 15,35 metros em Rio Branco.

Apesar da vazante, a situação continua grave.

No boletim, o governo do Acre informou que essa é a maior cheia dos últimos 50 anos.

Por isso, foi montada uma força tarefa com diferentes órgãos e instituições para assistir os atingidos e reduzir riscos.

A cheia ocorreu após fortes tempestades. Em dezembro, o acumulado de chuvas chegou a 483 milímetros, volume 97% superior à média esperada para o período, de 265 milímetros.

Somente nos últimos quatro dias, o acumulado foi de 246 milímetros. No sábado, o Rio Acre superou sua cota de transbordamento, ao registrar nível de 14,17 metros.

O governo decretou situação de emergência de nível 2 nos municípios de:

  • Feijó
  • Plácido de Castro
  • Rio Branco
  • Santa Rosa do Purus
  • Tarauacá

O decreto, assinado na segunda, 29, pela governadora em exercício, Mailza Assis, tem validade de 180 dias.

Segundo o boletim da Defesa Civil da manhã desta terça, 30, há pelo menos 758 pessoas fora de suas casas, distribuídas em 241 famílias. Destas, 443 estão em abrigos do estado e 315 em casas de parentes, amigos ou hospedagens.

Com Agência O Globo

