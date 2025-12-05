Sem calçadas e pavimentação: favelas têm menor acesso à infraestrutura

As regiões nos entornos das favelas e comunidades urbanas possuem menos infraestrutura do que regiões fora dessas áreas. A informação é de um estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 5.

O estudo "Favelas e comunidades urbanas: Características urbanísticas do entorno dos domicílios" é publicado depois do Censo das Favelas, divulgado no ano passado.

O objetivo do novo levantamento é "refinar os resultados anteriormente divulgados e focaliza, nesta oportunidade, o entorno dos domicílios situados dentro e fora desses recortes territoriais nos Municípios considerados".

Com isso, o instituto divulgou um estudo com dados complementares, como o acesso a pontos de ônibus, áreas arborizadas e mais.

As favelas no Brasil

No país, existem 12.348 favelas e comunidades distribuídas em 656 municípios brasileiros. Isso significa que 11% dos municípios do país possuem as comundiades urbanas.

Essas 12.348 favelas possuem 16.390.790 moradores, o que representa 8,1% da população brasileira.

Árvores, calçadas e infraestrutura

O estudo dos dados coletados levantou as percepções dos moradores de favelas sobre a infraestrutura nos entornos das comunidades em que moram.

Segundo o levantamento com base no Censo de 2022, 78,3% dos moradores de favelas viviam em trechos pavimentados, o que é menor do que o percentual de acesso para pessoas que moram fora das comunidades: 91,8% dos moradores de outras áreas vivem em trechos pavimentados, com diferença de 13,5 pontos percentuais.

Em relação à calçadas, o acesso piora. Segundo dados da pesquisa, apenas 53,9% moradores de comunidades moram em vias com calçadas. Para pessoas que vivem fora dessas áreas, o índice sobe para 89,3%.

Outro ponto é a arborização da região, considerada por especialistas como um método de lutar contra bolhas de calor em centros urbanos, que veem aumentando ao longo dos anos com o aquecimento global.

No entanto, os dados mostram que as chamadas zonas verdes são menos comuns nos entornos de favelas e comunidades. Segundo os dados, 64,4% - bem mais que a metade - dos moradores de favelas e comunidades vivem em locais sem árvores.

Já o percentual de pessoas que mora sem árvores fora desses espaços é menos que a metade: 31%.

Ainda segundo os dados, mais de 50% das favelas e comunidades urbanas possuíam menos de 50% de seus moradores em vias com arborização.

Metodologia

Importante ressaltar que, apesar de refinar os dados do Censo das Favelas, nem todos os questionados informaram sobre os entornos das áreas das favelas e comunidades.

Por causa disso, em alguns casos, nem todos os moradores das favelas e comunidades urbanasforam cobertos pela pesquisa.