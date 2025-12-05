Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Sem calçadas e pavimentação: favelas têm menor acesso à infraestrutura

IBGE divulgou o estudo com características urbanísticas do entorno das favelas, com informações mais detalhadas sobre as regiões das comunidades

Favelas: No país, existem 12.348 favelas e comunidades distribuídas em 656 municípios brasileiros (Governo de SP/Reprodução)

Favelas: No país, existem 12.348 favelas e comunidades distribuídas em 656 municípios brasileiros (Governo de SP/Reprodução)

Giovanna Bronze
Giovanna Bronze

Colaboradora

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 10h54.

As regiões nos entornos das favelas e comunidades urbanas possuem menos infraestrutura do que regiões fora dessas áreas. A informação é de um estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 5.

O estudo "Favelas e comunidades urbanas: Características urbanísticas do entorno dos domicílios" é publicado depois do Censo das Favelas, divulgado no ano passado

O objetivo do novo levantamento é "refinar os resultados anteriormente divulgados e focaliza, nesta oportunidade, o entorno dos domicílios situados dentro e fora desses recortes territoriais nos Municípios considerados".

Com isso, o instituto divulgou um estudo com dados complementares, como o acesso a pontos de ônibus, áreas arborizadas e mais.

As favelas no Brasil

No país, existem 12.348 favelas e comunidades distribuídas em 656 municípios brasileiros. Isso significa que 11% dos municípios do país possuem as comundiades urbanas.

Essas 12.348 favelas possuem 16.390.790 moradores, o que representa 8,1% da população brasileira.

Árvores, calçadas e infraestrutura

O estudo dos dados coletados levantou as percepções dos moradores de favelas sobre a infraestrutura nos entornos das comunidades em que moram.

Segundo o levantamento com base no Censo de 2022, 78,3% dos moradores de favelas viviam em trechos pavimentados, o que é menor do que o percentual de acesso para pessoas que moram fora das comunidades: 91,8% dos moradores de outras áreas vivem em trechos pavimentados, com diferença de 13,5 pontos percentuais.

Em relação à calçadas, o acesso piora. Segundo dados da pesquisa, apenas 53,9% moradores de comunidades moram em vias com calçadas. Para pessoas que vivem fora dessas áreas, o índice sobe para 89,3%.

Outro ponto é a arborização da região, considerada por especialistas como um método de lutar contra bolhas de calor em centros urbanos, que veem aumentando ao longo dos anos com o aquecimento global.

No entanto, os dados mostram que as chamadas zonas verdes são menos comuns nos entornos de favelas e comunidades. Segundo os dados, 64,4% - bem mais que a metade - dos moradores de favelas e comunidades vivem em locais sem árvores.

Já o percentual de pessoas que mora sem árvores fora desses espaços é menos que a metade: 31%.

Ainda segundo os dados, mais de 50% das favelas e comunidades urbanas possuíam menos de 50% de seus moradores em vias com arborização.

Metodologia

Importante ressaltar que, apesar de refinar os dados do Censo das Favelas, nem todos os questionados informaram sobre os entornos das áreas das favelas e comunidades.

Por causa disso, em alguns casos, nem todos os moradores das favelas e comunidades urbanasforam cobertos pela pesquisa.

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:IBGEFavelas

Mais de Brasil

Projeto que regula mototáxi é aprovado em 1º turno pela Câmara Municipal de SP

Caso Marielle: Moraes solicita data para julgamento dos acusados

Exame toxicológico será obrigatório para 1ª CNH após derrubada de vetos

Aumento real foi zero, diz secretária de SP sobre reajuste da Sabesp

Mais na Exame

Pop

Friends à venda: quanto vale o catálogo da Warner comprado pela Netflix?

Mercados

Itaú já vale R$ 10 bilhões a mais que Petrobras na bolsa

Negócios

Esse bilionário revelou 5 mentalidades que o ajudaram a construir um império sem dívidas

Future of Money

Estatal argentina avalia aceitar cripto por combustível