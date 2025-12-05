Sem calçadas e pavimentação: favelas têm menor acesso à infraestrutura

Favelas: No país, existem 12.348 favelas e comunidades distribuídas em 656 municípios brasileiros (Governo de SP/Reprodução)
Colaboradora
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 10h54.
As regiões nos entornos das favelas e comunidades urbanas possuem menos infraestrutura do que regiões fora dessas áreas. A informação é de um estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 5.
O estudo "Favelas e comunidades urbanas: Características urbanísticas do entorno dos domicílios" é publicado depois do Censo das Favelas, divulgado no ano passado.
O objetivo do novo levantamento é "refinar os resultados anteriormente divulgados e focaliza, nesta oportunidade, o entorno dos domicílios situados dentro e fora desses recortes territoriais nos Municípios considerados".
Com isso, o instituto divulgou um estudo com dados complementares, como o acesso a pontos de ônibus, áreas arborizadas e mais.
No país, existem 12.348 favelas e comunidades distribuídas em 656 municípios brasileiros. Isso significa que 11% dos municípios do país possuem as comundiades urbanas.
Essas 12.348 favelas possuem 16.390.790 moradores, o que representa 8,1% da população brasileira.
O estudo dos dados coletados levantou as percepções dos moradores de favelas sobre a infraestrutura nos entornos das comunidades em que moram.
Segundo o levantamento com base no Censo de 2022, 78,3% dos moradores de favelas viviam em trechos pavimentados, o que é menor do que o percentual de acesso para pessoas que moram fora das comunidades: 91,8% dos moradores de outras áreas vivem em trechos pavimentados, com diferença de 13,5 pontos percentuais.
Em relação à calçadas, o acesso piora. Segundo dados da pesquisa, apenas 53,9% moradores de comunidades moram em vias com calçadas. Para pessoas que vivem fora dessas áreas, o índice sobe para 89,3%.
Outro ponto é a arborização da região, considerada por especialistas como um método de lutar contra bolhas de calor em centros urbanos, que veem aumentando ao longo dos anos com o aquecimento global.
No entanto, os dados mostram que as chamadas zonas verdes são menos comuns nos entornos de favelas e comunidades. Segundo os dados, 64,4% - bem mais que a metade - dos moradores de favelas e comunidades vivem em locais sem árvores.
Já o percentual de pessoas que mora sem árvores fora desses espaços é menos que a metade: 31%.
Ainda segundo os dados, mais de 50% das favelas e comunidades urbanas possuíam menos de 50% de seus moradores em vias com arborização.
Importante ressaltar que, apesar de refinar os dados do Censo das Favelas, nem todos os questionados informaram sobre os entornos das áreas das favelas e comunidades.
Por causa disso, em alguns casos, nem todos os moradores das favelas e comunidades urbanasforam cobertos pela pesquisa.