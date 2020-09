Secretário de estado americano desembarca nesta sexta-feira em Roraima

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, desembarca nesta sexta-feira, 18, em Boa Vista, capital de Roraima, para falar com imigrantes venezuelanos, cujo fluxo aumentou muito nos últimos anos, em função da crise social e econômica pela qual passa o país latino.

No local, Pompeo também tem encontro marcado com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.

A visita de Pompeo acontece num momento de frustração para presidente americano Donald Trump. No começo de agosto, o chefe americano anunciou sanção total contra a Venezuela, mas aparentemente não impactou o poder de Nicolás Maduro, presidente venezuelano. Tal medida havia sido tomada pelo país contra Cuba, Coreia do Norte, Síria e Irã.

Estima-se que quase 32 mil venezuelanos morem em Boa Vista, que faz fronteira com a Venezuela. Projeções de autoridades e agências humanitárias apontam que 1,5 mil venezuelanos estão em situação de rua na capital, entre eles, quase 500 têm menos de 18 anos de idade, segundo a Unicef.

A viagem do secretário americano à América Latina também tem no itinerário outros países vizinhos da Venezuela, como Colômbia, Suriname e Guiana, segundo informações do Departamento de Estado norte-americano.