Secretário de São Paulo quer exigir volta de alunos e professores

O secretário estadual de Educação de São Paulo, Rossieli Soares, está numa cruzada pela volta às aulas presenciais. Nos últimos meses, tem percorrido escolas pelo interior do Estado conversando com dirigentes de ensino, pais e professores sobre o que ele considera um “massacre educacional” na vida de crianças e jovens neste ano de pandemia. “Temos de ter clareza de que ficar esse tempo sem escola pode causar um prejuízo para o resto da vida”, diz, em entrevista ao Estadão.

A convicção veio com um ano de provações pessoais. O filho adolescente foi diagnosticado com depressão depois de um tempo longe da escola. Em julho, Rossieli ficou 16 dias internado – alguns deles na UTI – com covid. “Muita coisa evoluiu de março ou maio para cá, hoje a ciência mostra que o espaço escolar é seguro. Para o estudante não voltar, só com atestado médico, se tiver no grupo de risco”, afirma. Ele defende uma norma estadual com a obrigatoriedade da volta para escolas e alunos. Pais da rede pública e particular seriam então responsabilizados ao não levarem seus filhos para aulas presenciais em 2021.

Professores das escolas estaduais também serão convocados a retornar, garante Rossieli. “Educação é direito da criança e dever do Estado, deve ser obrigatória dentro dos protocolos.” Atualmente, 1,8 mil das cerca de 5 mil escolas estaduais estão com atividades presenciais. A volta, por enquanto, é voluntária. Na semana passada, Rossieli já conseguiu uma vitória em sua cruzada: mudar o decreto estadual, garantindo que as escolas permaneçam abertas até na fase vermelha, a mais crítica.

Ano passado, no seu primeiro ano como secretário, houve uma chacina na Escola Raul Brasil, em Suzano. No segundo ano, pandemia. Acha que está preparado para qualquer coisa em 2021?

Essa triste coincidência ainda se conecta em datas, a chacina na Raul Brasil aconteceu em 13 de março de 2019. Em 13 de março de 2020, anunciamos o fechamento das escolas. Eu não estava preparado para a primeira e nunca imaginei passar algo como a pandemia. Deus queira que tenhamos um ano normal, com cobranças normais, com a sociedade vivendo mais próxima do dia a dia normal. Não posso dizer que esteja preparado para tudo. Raul Brasil foi muito difícil, falar com as famílias… e a pandemia nos atinge muito forte, é uma catástrofe sem proporções. Sofro demais pelo que os jovens estão passando, a escola é um espaço muito importante de proteção social. Quantos professores já não salvaram crianças?

Mas as pesquisas ainda indicam que a maioria da população quer a escola fechada.

Infelizmente, no nosso País, quando a gente fala que educação não é prioridade não se pode criticar só a classe política, é uma característica da nossa sociedade. Não pode acontecer em um país que prioriza educação ter bar aberto e escola fechada, não existe comparação possível. Nós, no Brasil, falamos muito pouco sobre os prejuízos da escola fechada. Eu defendo muito a tecnologia, as soluções que os professores buscaram durante a pandemia, mas nada substitui a escola. Isso não está claro para pais e mães. Não enxergam que muita coisa evoluiu de março ou maio para cá, hoje a ciência mostra que o espaço escolar é seguro. As crianças não são grandes transmissores, não são o principal grupo de risco, mas são as mais afetadas por fazerem esse sacrifício de não ir à escola.

As escolas estaduais têm estrutura para cumprir os protocolos, garantir distanciamento, com funcionários suficientes?

Temos desafios nas nossas escolas, sim, mas já mudou. Criamos o programa dinheiro direto na escola e enviamos R$ 700 milhões para melhoria na estrutura. Temos cerca de 5 mil escolas e 4,6 mil reformaram os seus banheiros. As pessoas adoram falar de banheiros, com razão, é um ponto importante, mas milhares de pias foram construídas, infraestruturas refeitas, as escolas estão repaginadas. As pessoas estão com visão de outros tempos. Temos desafios, problemas pontuais, mas não podem afirmar que as escolas públicas são tão ruins. Os pais precisam ir visitar as escolas, perguntar ao diretor o que ele fez com o dinheiro que recebeu. As escolas estão preparadas. Quanto aos funcionários, estamos lutando para contratar mais gente. Mas a escola que faz seu plano de volta e pode voltar com menos alunos, com 15%, se faltar funcionário.

Por que acha que os professores resistem a voltar?

Eu me coloco sempre no lugar das pessoas, eu entendo quando as pessoas têm seus medos, restrições, enxergam os seus desafios internos. Vejo muitos professores falando que moram com seus pais, mas a gente vai para o trabalho e tem todos os cuidados. Assim como outras pessoas. As farmácias e supermercados não fecharam, as pessoas que trabalham nesses lugares vão e voltam para casa também. O que é essencial para a sociedade não tem de fechar. Professor, funcionário da educação, tem papel fundamental, precisa ser valorizado e observar cada vez mais que é fundamental para o desenvolvimento da sociedade.

Os professores serão convocados a trabalhar em 2021 já que as escolas ficarão abertas até na fase vermelha?

O decreto fala que caberá à secretaria determinar, mas obviamente se os alunos retornarem precisamos dos professores. Vamos publicar uma normativa na primeira quinzena de 2021 falando sobre convocação dos professores, observando grupo de risco, mas teremos, sim, nossos profissionais na escola. Também vamos discutir com o Conselho Estadual de Educação em janeiro o que será obrigatório ou não. Mas com certeza nós teremos aulas presenciais públicas.

Os alunos também serão obrigados a voltar?

Educação é obrigatória no País, hoje com a ciência mostrando que a escola é um espaço seguro, nossos estudantes precisam voltar obrigatoriamente. Para o estudante não voltar, só com atestado médico, se estiver no grupo de risco. A educação é direito da criança e dever do Estado, deve ser obrigatória, dentro dos protocolos. Para as escolas particulares é o mesmo, também são reguladas pelo conselho estadual. Só as de educação infantil, que na capital têm o conselho municipal.

O pai que não levar o filho para a escola pode ser punido?

O pai ou mãe podem ser responsabilizados, sim. Podemos encaminhar para o conselho tutelar e caberá a ele fazer a tutela do direito da criança.

Mas a criança pode estar no ensino remoto.

É provável que tenha ensino híbrido, todos deverão fazer o remoto e uma parte presencial. As escolas voltando com atividades a única coisa que pode tornar a ida não obrigatória é um atestado médico. A saúde que pode dizer. O resto a Constituição vai ditar (ela diz que a escola é obrigatória para crianças acima de 4 anos).

Com relação aos professores, o senhor não teme greve se convocá-los a voltar?

Sobre greve, cabe ao sindicato falar. A mim cabe dialogar e mostrar que temos condições de retornar. Em alguns lugares, o Judiciário já demonstrou a ilegalidade da greve nesse contexto. Vamos questionar se houver a tentativa.

O prefeito Bruno Covas não aceitou o plano estadual de abertura das escolas em setembro, só as liberou em outubro e com atividades extracurriculares. Faltou parceria?

Participei de reuniões com o prefeito e ele não foi contra a volta às aulas, tanto Bruno Covas quanto o secretário de educação Bruno Caetano. A questão da discussão foi com a Vigilância Sanitária e Secretaria de Saúde, que têm entendimento contrário. Eu defendo a abertura porque a Secretaria de Saúde do Estado concorda com essa volta. Mas agora temos de olhar pra frente. Em 65% dos municípios elas voltaram e 1,5 milhão de estudantes passou pelas escolas presencialmente.

Quando acredita que será possível voltar a ter todos os alunos nas escolas todos os dias?

Espero que o mais breve possível. Infelizmente o governo federal não está organizado minimamente para ofertar a vacina, então acho que no primeiro semestre teremos rodízio. E na metade do segundo semestre para frente podemos ter todos os nossos alunos.

Por que o Estado não priorizou os professores para a vacina?

Professores estão nos planos, o que se precisa entender é que há uma hierarquia na necessidade da vacina porque temos poucas, só temos a Coronavac. Todo mundo que tem pai, mãe, avó, sabe que tem que começar com eles, que são o maior grupo de risco. A gente parou essas escolas para proteger a terceira idade, paramos com essa justificativa. Obviamente precisamos começar a proteger os idosos para as escolas voltarem. Mas os professores estão, sim, na lista de prioridades. E os professores mais velhos e com comorbidades serão vacinados antes, com o restante da população.

Vai ser possível recuperar a aprendizagem?

As pessoas precisam ter clareza. Vamos fazer um grande esforço, em janeiro vai ter de forma opcional a recuperação e, a partir de março, os alunos vão poder ir para a escola de manhã e fazer mais duas horas diárias utilizando a tecnologia. Vamos ajudar 500 mil mais pobres com conectividade. Estou preocupado em como recuperar ao máximo as perdas, mas não se vai recuperar tudo.