'Se não nos entendermos, vamos perder a eleição', diz Valdemar sobre Flávio e Michelle

O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmou nesta sexta-feira, 22, que retornou ao Brasil para resolver a crise entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à presidência.

“Eu tenho que conversar com a Michelle chegando e com o Flávio. Nós temos que acertar isso aí, porque, se não acertar isso aí, nós já vamos sair perdendo em casa. Vamos ter que acertar”, afirmou.

A declaração foi dada à rádio Gaúcha no aeroporto de Miami (EUA). Valdemar disse que o desentendimento é "muito sério" e que um prejuízo eleitoral vai deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro "preso por mais dez anos".

Dirigente partidário disse ainda que a ex-primeira-dama tem grande importância para o partido.

“A Michelle tem um preço para nós; o que ela fez pelo PL Mulher no Brasil não tem preço”, disse.

Crise entre Michelle e Flávio

A fala acontece após a ex-primeira-dama divulgar um de 27 minutos, em que afirma ter sido desrespeitada por Flávio durante uma discussão sobre os rumos do partido no Ceará e acusou integrantes da família de atuarem de forma coordenada contra ela. O vídeo ultrapassou 5 milhões de visualizações.

A gravação foi publicada meses após o embate envolvendo uma possível aliança entre o PL e o ex-ministro Ciro Gomes na disputa pelo governo cearense. Michelle afirmou que se posicionou contra a articulação e que, após tornar sua opinião pública, recebeu uma ligação ríspida do enteado.

Aliados de Flávio que conversaram sob reserva com a EXAME afirmaram que o embate prejudica a pré-campanha em um momento em que o senador tentava sair da defensiva após o caso Dark Horse.

A avaliação é que o momento pede "união" para que a situação não tome proporções que prejudiquem Flávio nas pesquisas. Aliados dos dois tentam reconstruir pontes para evitar um impacto eleitoral.

Com essa preocupação, as manifestações públicas de figuras do bolsonarismo evitaram incendiar ainda mais a crise.