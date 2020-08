São Paulo seguirá em quarentena até chegada de vacina, diz Doria

O estado de São Paulo permanecerá em quarentena até o surgimento de uma vacina contra a covid-19 e a consequente imunização da população, disse nesta segunda-feira o governador João Doria (PSDB), que também manifestou preocupação com aglomerações registradas em praias do litoral paulista no último final de semana.

“Nós estamos em quarentena. Eu quero deixar isso bem claro à opinião pública de São Paulo. Esta quarentena prossegue e prosseguirá. Enquanto não chegar a vacina e não tivermos a imunização de todos os brasileiros de São Paulo, nós estaremos em quarentena”, disse Doria em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

“Todos observaram neste final de semana um número impressionante de pessoas nas praias aqui do litoral de São Paulo — sem me referir ao litoral de outros estados brasileiros —, pessoas se aglomerando, sem máscara, de forma inadequada e perigosa. As rodovias aqui do estado de São Paulo também tiveram seguidos congestionamentos, como se nada estivesse acontecendo.”

O Instituto Butantan, ligado ao governo estadual, está testando uma potencial vacina contra a covid-19 desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac Biotech. Outras candidatas a vacina também estão sendo testadas no país, como a desenvolvida em parceria pela farmacêutica britânica AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e a da empresa americana Pfizer.

O governador afirmou que o estado tem obtido resultados positivos no combate à pandemia, com semanas seguidas de queda no número de mortos por covid-19, mas alertou que não há motivos para celebrar. Ele pediu colaboração da população e também de autoridades municipais para evitar que as cenas do último fim de semana se repitam no próximo, quando haverá o feriado prolongado da Independência.

De acordo com dados da Secretaria de Saúde paulista, São Paulo tem 804.342 casos confirmados de covid-19, com 30.014 mortes.