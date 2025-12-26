Governo de SP discute ações preventivas para chuvas no litoral no Ano Novo

O governo de São Paulo realiza nesta sexta-feira, 26, uma reunião com prefeitos e representantes da Defesa Civil para discutir ações preventivas para as chuvas previstas para o litoral do estado na semana do Ano Novo.

O encontro reúne o governador Tarcísio de Freitas, prefeitos de 14 municípios (nove da Baixada Santista, quatro do Litoral Norte e a capital), além de representantes dos órgãos que integram o Sistema Estadual de Defesa Civil.

O objetivo da reunião é a integração das ações de monitoramento, prontidão e resposta entre os órgãos envolvidos. Na pauta estão a previsão do tempo, possíveis situações de anormalidade, logística humanitária e a organização de serviços emergenciais.

Reservatórios de água de SP

Enquanto a chuva não chega, outra preocupação do governo é com os reservatórios de água. O sistema de mananciais que abastece a região metropolitana de São Paulo opera com apenas 26% da capacidade.

Segundo o governo estadual, nos últimos três dias o consumo de água aumentou significativamente em razão das altas temperaturas.

De acordo com a Sabesp, a onda de calor que atinge o estado desde a última semana provocou aumento de até 60% no consumo de água em algumas regiões.

Esse crescimento ocorre em um momento de um dos menores índices de chuva dos últimos anos, o que tem causado uma estiagem prolongada e afetado diretamente a capacidade das represas.

Diante desse cenário, o governo reforçou o alerta para o uso consciente da água. A orientação é para que a população adote medidas simples, como banhos mais rápidos, evitar desperdícios e não utilizar água para fins não essenciais, como encher piscinas ou lavar calçadas e carros. O uso deve ser priorizado para alimentação e higiene pessoal.

“O uso consciente de água deve fazer parte da rotina das famílias, principalmente neste período de escassez severa”, afirmou a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende.