São Paulo e capitais do Sudeste e Nordeste devem enfrentar nova onda de calor a partir de quarta

Uma nova onda de calor deve atingir o país a partir de quarta-feira, 12, e durar até a próxima semana, com maior intensidade nos estados do Sudeste e Nordeste. Nesta terça-feira, 11, antes do início do fenômeno, 10 capitais do Centro-Sul devem registrar temperaturas acima de 30°C, de acordo informações do Inmet.

De acordo com o Climatempo, todas as capitais do Sudeste podem registrar recordes de calor para 2025 nesta semana. Entre quarta e quinta, São Paulo pode atingir temperaturas entre 34°C e 35°C, sendo a única capital da região não diretamente impactada pela onda de calor.

No Rio de Janeiro, os termômetros podem atingir 38°C ou 39°C, com algumas áreas do estado chegando a 40°C. Entre quinta, 13, e sexta-feira, 14, Belo Horizonte pode alcançar 34°C a 35°C, enquanto Vitória tem chance de registrar até 36°C ou 37°C.

Já na região Nordeste, as áreas com maior pico de calor vão do Leste do Piauí até o interior de Pernambuco, com temperaturas entre 5°C e 7°C acima da média para fevereiro.

No Sul, a onda de calor que já quebrou recordes de temperatura em várias cidades foi estendida e deve durar até a próxima quarta-feira, 12.

Por causa do calor intenso, a Justiça do Rio Grande do Sul determinou o adiamento do retorno às aulas, que estava previsto para segunda-feira, 10. Porto Alegre registrou a maior temperatura entre as capitais no início da semana, com máximas próximas a 38°C.

Veja a previsão do tempo para esta semana

De acordo com o Inmet, o calor será intenso no início desta semana nas seguintes capitais:

São Paulo - máxima de 32°C

Rio de Janeiro - máxima de 37°C

Belo Horizonte - máxima de 31°C

Porto Alegre - máxima de 39°C

Florianópolis- máxima de 33°C

Curitiba - máxima de 30°C

Vitória- máxima de 32°C

Campo Grande - máxima de 34°C

Cuiabá - máxima de 31°C

Goiânia - máxima de 31°C