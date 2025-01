Rio tem sensação térmica de 48,9°C neste domingo

A cidade do Rio de Janeiro prometia mais um dia de calorão, e entregou. Às 16h deste domingo, o índice de calor — ou sensação térmica — chegou à marca da 48,9°C, informou o Centro e Operações Rio (COR) em seu balanço diário. Pela manhã, a previsão de máxima para este dia era de 41°C.

A marcação de temperatura mais alta registrada ainda não foi divulgada pelo Alerta Rio, sistema da prefeitura que conta com estações próprias.

"O índice de calor é um cálculo realizado com variáveis meteorológicas medidas, para quantificação da temperatura que o corpo humano sente, de forma generalizada", explica o COR. Para a cidade do Rio, são consideras a temperatura do ar e a umidade relativa para este cálculo. Ele é feito a partir dos máximos Índices de Calor das estações Irajá, Jardim Botânico, Barra/Riocentro, Guaratiba, Santa Cruz, Alto da Boa Vista e São Cristóvão:

Desde a última sexta-feira a cidade está com classificação de Nível 3 de Calor — de uma escala de cinco —, informou o Centro de Operações Rio (COR). O NC3 caracteriza-se quando há registro de índices de calor alto (de 36 graus a 40 graus) com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos.

Para este domingo, segundo o Alerta Rio, o calor e a alta umidade na atmosfera influenciam o tempo na cidade. A previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com ocorrência de pancadas de chuva isoladas e rápidas no final do período da tarde. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas seguem elevadas.

Cuidados com a saúde

Em períodos quentes, em especial com dias seguidos, é necessário redobrar o cuidado com a saúde. O reforço na hidratação e evitar se expor ao sol nos períodos de maior temperatura são fundamentais. Cada faixa etária precisa de atenção diferenciada, como os bebês, destaca a Secretaria municipal de Saúde nas redes sociais.

Confira recomendações para enfrentar o calor:

Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

Consuma alimentos leves como frutas e saladas;

Utilize roupas leves e frescas;

Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;

Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

Informe-se sobre os níveis de calor na cidade do Rio de Janeiro por meio das redes sociais e sites do Centro de Operações Rio e da Secretaria Municipal de Saúde.

A exposição ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e com bolhas. Use protetor solar;

Proteja as crianças com chapéu de abas;

Em caso de mal-estar, tontura ou demais sintomas provocados em decorrência do estresse térmico, procure uma unidade municipal de saúde.

Tempo nos próximos dias no Rio

O Alerta Rio prevê para os próximos dias mais calor na capital fluminense. Na segunda-feira, feriado do padroeiro São Sebastião, e na terça, o calor e a atuação de áreas de instabilidade no oceano influenciarão o tempo no Rio. A nebulosidade estará variada e há previsão de pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. Os ventos estarão fracos a moderados. Na segunda, mínima de 24°C e máxima de 40°C. Na terça, mínima de 25°C e máxima de 39°C.

Na quarta-feira, com a passagem de uma frente fria em alto mar, haverá aumento de nebulosidade ao longo do dia e há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. A tendência é de declínio nos termômetros, com mínima de 23°C e máxima de 32°C.

Na quinta-feira, o transporte de umidade do oceano em direção ao continente manterá a previsão de chuva fraca a moderada, isolada, a qualquer hora do dia. Os ventos estarão fracos a moderados. A temperatura deve se manter, com mínima de 20°C e máxima de 30°C.