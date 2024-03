São Paulo decreta estado de emergência para dengue

Na última sexta-feira, 1, funcionários de escolas da área da saúde e da Defesa Civil do estado de São Paulo participaram de uma força-tarefa contra a dengue. A ação, foi chamada de Dia D de Mobilização Estadual, e abrangeu todos os 645 municípios paulistas.

A Defesa Civil destacou agentes orientar a população sobre como se proteger da doença e reforçar o combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti nas residências. Para os municípios que necessitem de apoio da Defesa Civil ou do Exército para as atividades de campo no Dia D, o governo disponibilizou um e-mail, por meio do qual receberá as solicitações.