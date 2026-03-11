São Paulo confirma o primeiro caso de sarampo em 2026

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Saúde, confirmou o primeiro caso de sarampo registrado em 2026. A infecção foi identificada em uma criança de seis meses, do sexo feminino, sem registro de vacinação e com histórico de viagem para a Bolívia em janeiro deste ano. O diagnóstico ocorreu em fevereiro, segundo comunicado da pasta.

O governo estadual informou que, em 2025, foram contabilizados dois casos importados da doença no território paulista.

No comunicado, a secretaria declarou que "monitora continuamente o cenário epidemiológico do sarampo e reforça que a vacinação é a principal forma de prevenção".

A confirmação do caso levou a Secretaria de Saúde a reiterar as orientações sobre quem deve receber a vacina contra o sarampo , seguindo o calendário nacional de imunização.

Quem precisa tomar vacina contra o sarampo?

De acordo com a atualização divulgada pelo governo, o esquema de vacinação segue as seguintes recomendações: