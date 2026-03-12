Chuva em São Paulo: estado segue em estado de alerta nesta quinta-feira, 12

As chuvas continuam intensas na capital e em outras regiões do estado de São Paulo.

Após emitir um alerta na quarta-feira, 11, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve o aviso de grande perigo devido ao volume das precipitações.

O órgão manteve o alerta vermelho para a faixa leste de São Paulo, o litoral e também parte de estados vizinhos, como sul de Minas Gerais e centro-sul do Rio de Janeiro.

Nessas áreas, a previsão do Inmet é que o volume das chuvas ultrapasse os 60 milímetros (mm) por hora ou 100 mm por dia.

Com isso, o risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamento de rios também aumenta.

Alerta do Inmet para São Paulo

Para o interior de São Paulo, o Inmet alerta que há risco moderado de deslizamentos e alagamentos na faixa entre a Grande São Paulo e Campinas.

Nessas cidades, assim como na porção de Minas Gerais e do Rio de Janeiro mencionadas acima, a previsão indica precipitações com volume entre 30 mm e 60 mm por hora ou entre 50 mm e 100 mm por dia.

Os ventos intensos também seguem presentes, com rajadas de 60 km/h a 100 km/h.

Alertas de outros órgãos

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e a Climatempo também alertaram para os grandes volumes de chuva em São Paulo.

O Cemaden classificou como alto o risco de deslizamentos de terra na região de São José dos Campos, no interior do estado, e entre as cidades de Caraguatatuba e Peruíbe, no litoral.

Também há risco de pancadas de chuva com intensidade moderada ou forte a qualquer momento do dia.

A Climatempo também fez um alerta para o litoral. A empresa alerta que, em algumas cidades, o volume de chuvas pode ultrapassar os 120 mm.

São elas:

Peruíbe;

Santos;

Bertioga;

Ilhabela;

Caraguatatuba;

Ubatuba.

Defesa Civil mantém gabinete de crise ativo

Mediante o cenário de instabilidade, a Defesa Civil do estado optou por manter o gabinete de crise ativo até sexta-feira, 13.

A comissão foi acionada na última sexta-feira, 6, e segue disponível para prestar suporte em áreas que sofrerem danos.

Chuva na capital paulista

Na capital de São Paulo as chuvas começaram no domingo, 8, e seguem ininterruptas desde então.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) prevê que a chuva continue nesta quinta-feira, com pancadas moderadas e fortes ao longo do dia.

Devido ao volume dos outros dias, o solo está encharcado, por isso os riscos de deslizamentos sobem. O mesmo acontece com os alagamentos.

Assim como nos outros dias da semana, a temperatura segue amena, com variação entre 18°C e 22°C.

Vai chover em São Paulo no final de semana?

Segundo a Climatempo, as chuvas devem continuar até sábado, 14, e perdem força apenas no domingo, 15.

O volume previsto para esta sexta-feira é de 3 mm com temperatura mínima de 18°C e máxima de 27°C.

No sábado, as chuvas devem reduzir e o volume fica na faixa de 0,3 mm.

O domingo, 16, deve ter um clima mais estável, mas ainda com nuvens e névoa.