Santa Catarina fica sob alerta vermelho para alagamentos e deslizamentos

A Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina emitiu alerta vermelho para risco muito alto de alagamentos, enxurradas e deslizamentos na Grande Florianópolis. O aviso vale da tarde deste sábado, 14, até a madrugada de domingo, 15.

Segundo o comunicado, os acumulados de chuva podem chegar a 150 milímetros em um curto período, com possibilidade de volumes ainda maiores em pontos isolados.

"A chuva segue persistente ao longo do sábado e do domingo. Entre a Grande Florianópolis e o litoral sul, uma área de baixa pressão atmosférica provoca chuva persistente e intensa, aumentando o risco para ocorrências", informou a secretaria, em nota.

A previsão indica que, na segunda-feira, 16, o tempo permanece instável na região, com condições para temporais isolados. Os volumes de chuva, no entanto, devem ser menores do que os registrados nos dias anteriores.

Recomendações da Defesa Civil

A Defesa Civil recomenda que, durante temporais, a população busque abrigo em local seguro, longe de janelas e de objetos que possam ser arremessados pelo vento.

Em caso de rajadas fortes, a orientação é não transitar nem se abrigar próximo de árvores, placas, muros e postes de energia. Também não é recomendado atravessar ruas alagadas, pontes ou pontilhões submersos.

*Com informações da Agência Brasil