Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Santa Catarina fica sob alerta vermelho para alagamentos e deslizamentos

Acumulados de chuva de até 150 milímetros atingem a Grande Florianópolis neste final de semana

Grande Florianópolis entra em alerta vermelho para temporais (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Grande Florianópolis entra em alerta vermelho para temporais (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 13h26.

A Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina emitiu alerta vermelho para risco muito alto de alagamentos, enxurradas e deslizamentos na Grande Florianópolis. O aviso vale da tarde deste sábado, 14, até a madrugada de domingo, 15.

Segundo o comunicado, os acumulados de chuva podem chegar a 150 milímetros em um curto período, com possibilidade de volumes ainda maiores em pontos isolados.

"A chuva segue persistente ao longo do sábado e do domingo. Entre a Grande Florianópolis e o litoral sul, uma área de baixa pressão atmosférica provoca chuva persistente e intensa, aumentando o risco para ocorrências", informou a secretaria, em nota.

A previsão indica que, na segunda-feira, 16, o tempo permanece instável na região, com condições para temporais isolados. Os volumes de chuva, no entanto, devem ser menores do que os registrados nos dias anteriores.

Sabor 'tadala': em 25 dias, energético de SC bate recorde e soma 23 milhões de pedidos

Recomendações da Defesa Civil

A Defesa Civil recomenda que, durante temporais, a população busque abrigo em local seguro, longe de janelas e de objetos que possam ser arremessados pelo vento.

Em caso de rajadas fortes, a orientação é não transitar nem se abrigar próximo de árvores, placas, muros e postes de energia. Também não é recomendado atravessar ruas alagadas, pontes ou pontilhões submersos.

*Com informações da Agência Brasil

Acompanhe tudo sobre:Santa CatarinaFlorianópolisChuvas

Mais de Brasil

José Álvaro Moisés, um dos fundadores do PT, morre afogado aos 81 anos

Senadores do PP negam apoio do partido a Toffoli

Galo da Madrugada, Salvador e Sambódromo: o giro de Lula no Carnaval

Eleitor de baixa renda do Nordeste deve decidir eleição, diz diretor da Eurasia

Mais na Exame

Brasil

José Álvaro Moisés, um dos fundadores do PT, morre afogado aos 81 anos

Mundo

Parentes de presos políticos começam greve de fome na Venezuela

Pop

BBB 26: edição é a com mais expulsões da história do reality

Esporte

Quem é Isadora Cruz, atriz nordestina que namora o medalhista Lucas Pinheiro