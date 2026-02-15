Inmet emite alerta laranja para chuvas intensas em 8 estados; confira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou oito estados em alerta laranja para chuvas intensas neste domingo, 15. O nível indica "perigo" e permanece válido até as 23h59.

Estão na lista Amazonas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Rondônia.

A previsão aponta acumulados de até 100 milímetros por dia e rajadas de vento que podem atingir 100 km/h. Entre os possíveis impactos estão interrupções no fornecimento de energia, prejuízos a plantações, queda de árvores e alagamentos.

Regiões afetadas

Amazonas

Centro Amazonense;

Sudoeste Amazonense;

Norte Amazonense;

Sul Amazonense.

Ceará

Sul Cearense;

Sertões Cearenses;

Jaguaribe;

Centro-Sul Cearense;

Noroeste Cearense.

Maranhão

Leste Maranhense;

Centro Maranhense.

Paraíba

Sertão Paraibano.

Pernambuco

Sertão Pernambucano.

Piauí

Centro-Norte Piauiense;

Sudeste Piauiense;

Norte Piauiense;

Sudoeste Piauiense.

Rio Grande do Norte

Oeste Potiguar.

Rondônia

Leste Rondoniense;

Madeira-Guaporé.

A relação completa de municípios está disponível no site do Inmet.

Orientações à população

Diante da previsão, a recomendação é redobrar os cuidados. O órgão orienta desligar aparelhos elétricos e, se necessário, o quadro geral de energia. Moradores de encostas devem permanecer atentos e buscar abrigo seguro.

Durante ventos fortes, não é indicado se proteger sob árvores nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Em caso de alagamento, a orientação é proteger objetos com sacos plásticos e evitar enfrentar áreas inundadas.

Como funcionam os alertas

O Inmet divide os avisos meteorológicos em três níveis: