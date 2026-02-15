Inmet emite alerta laranja para chuvas intensas em 8 estados; confira

Previsão indica até 100 mm de chuva por dia e ventos fortes (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 16h50.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou oito estados em alerta laranja para chuvas intensas neste domingo, 15. O nível indica "perigo" e permanece válido até as 23h59.
Estão na lista Amazonas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Rondônia.
A previsão aponta acumulados de até 100 milímetros por dia e rajadas de vento que podem atingir 100 km/h. Entre os possíveis impactos estão interrupções no fornecimento de energia, prejuízos a plantações, queda de árvores e alagamentos.Santa Catarina fica sob alerta vermelho para alagamentos e deslizamentos
A relação completa de municípios está disponível no site do Inmet.
Diante da previsão, a recomendação é redobrar os cuidados. O órgão orienta desligar aparelhos elétricos e, se necessário, o quadro geral de energia. Moradores de encostas devem permanecer atentos e buscar abrigo seguro.
Durante ventos fortes, não é indicado se proteger sob árvores nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Em caso de alagamento, a orientação é proteger objetos com sacos plásticos e evitar enfrentar áreas inundadas.
O Inmet divide os avisos meteorológicos em três níveis: