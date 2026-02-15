Brasil

Inmet emite alerta laranja para chuvas intensas em 8 estados; confira

Aviso é válido até as 23h59 deste domingo, 15

Previsão indica até 100 mm de chuva por dia e ventos fortes (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

SBT News
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 16h50.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou oito estados em alerta laranja para chuvas intensas neste domingo, 15. O nível indica "perigo" e permanece válido até as 23h59.

Estão na lista Amazonas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Rondônia.

A previsão aponta acumulados de até 100 milímetros por dia e rajadas de vento que podem atingir 100 km/h. Entre os possíveis impactos estão interrupções no fornecimento de energia, prejuízos a plantações, queda de árvores e alagamentos.

Santa Catarina fica sob alerta vermelho para alagamentos e deslizamentos

Regiões afetadas

Amazonas

  • Centro Amazonense;
  • Sudoeste Amazonense;
  • Norte Amazonense;
  • Sul Amazonense.

Ceará

  • Sul Cearense;
  • Sertões Cearenses;
  • Jaguaribe;
  • Centro-Sul Cearense;
  • Noroeste Cearense.

Maranhão

  • Leste Maranhense;
  • Centro Maranhense.

Paraíba

  • Sertão Paraibano.

Pernambuco

  • Sertão Pernambucano.

Piauí

  • Centro-Norte Piauiense;
  • Sudeste Piauiense;
  • Norte Piauiense;
  • Sudoeste Piauiense.

Rio Grande do Norte

  • Oeste Potiguar.

Rondônia

  • Leste Rondoniense;
  • Madeira-Guaporé.

A relação completa de municípios está disponível no site do Inmet.

Orientações à população

Diante da previsão, a recomendação é redobrar os cuidados. O órgão orienta desligar aparelhos elétricos e, se necessário, o quadro geral de energia. Moradores de encostas devem permanecer atentos e buscar abrigo seguro.

Durante ventos fortes, não é indicado se proteger sob árvores nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Em caso de alagamento, a orientação é proteger objetos com sacos plásticos e evitar enfrentar áreas inundadas.

Como funcionam os alertas

O Inmet divide os avisos meteorológicos em três níveis:

  • Alerta amarelo – Perigo potencial: situação meteorológica potencialmente perigosa. Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário.
  • Alerta laranja – Perigo: situação meteorológica perigosa. Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades.
  • Alerta vermelho – Grande perigo: situação meteorológica de grande perigo. Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e os possíveis riscos. Siga as instruções e conselhos das autoridades em todas as circunstâncias e prepare-se para medidas de emergência.
