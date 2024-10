Sandro Mabel, Adriana Accorsi e Fred Rodrigues e outros candidatos votam em Goiânia

Os sete candidatos à Prefeitura de Goiânia já votaram neste domingo (6). A disputa principal se dá entre Sandro Mabel (União Brasil), Adriana Accorsi (PT) e Fred Rodrigues (PL), de acordo com as pesquisas.

Mabel foi votar ao lado do governador de Goiás, Ronald Caiado (UB) e disse estar confiante na vitória. "Estou bem preparado para administrar Goiânia no dia seguinte que nós ganharmos a eleição. Aliás, nem no dia seguinte. Eu já tenho um monte de equipe de planejamento trabalhando", disse, segundo o site G1.

Accorsi, do PT, votou ao lado do candidato a vice, Professor Jerônimo (PSB) e disse ter a expectativa de chegar ao 2º turno para "cuidar de Goiânia, como sempre foi o grande sonho da minha vida", afirmou.

Rodrigues, do PL, também demonstrou otimismo. "Tivemos um crescimento constante e sólido nas últimas semanas. Ficou inegável a força da direita na cidade de Goiânia", disse.

A última pesquisa Quaest em Goiânia apontou Mabel com 29% dos votos, Accorsi com 28% e Rodrigues com 26%.

