Salário mínimo 2025: entenda como funciona e qual o valor do piso nacional

Valor do salário mínimo teve aumento de 7,5%, mas ficou abaixo do previsto após o governo adotar nova regra que limita o impacto nas contas públicas

Salário mínimo: saiba qual é o piso nacional (Erlon Silva - TRI Digital/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 5 de outubro de 2025 às 14h41.

O salário mínimo nacional, de R$ 1.518, começou a ser pago em fevereiro, já refletindo o reajuste aprovado pelo governo federal. Embora a correção tenha entrado em vigor em janeiro, o depósito só ocorre no mês seguinte ao período trabalhado.

O salário mínimo é uma política pública que representa o piso que um profissional pode receber formalmente no Brasil e serve como base para o cálculo de diversos benefícios trabalhistas e previdenciários, como aposentadorias, seguro-desemprego e abono salarial. Ele também impacta programas sociais, o que faz com que atualização impacte milhões de brasileiros e tenha reflexos na política fiscal.

O aumento de R$ 106 em relação ao valor anterior representa um reajuste de 7,5%, percentual superior à inflação acumulada no período. Ainda assim, o montante ficou ligeiramente abaixo do esperado por causa do arcabouço fiscal, aprovado no final de 2024, que limita o crescimento das despesas públicas.

Antes da regra fiscal, a política de valorização do salário mínimo levava em conta a variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) somada ao crescimento do PIB. Essa fórmula teria elevado o valor a R$ 1.525, caso ainda estivesse em vigor.

Com o novo modelo, o reajuste não pode gerar impacto superior a 2,5% nas contas públicas, mesmo que o PIB cresça acima disso. Na prática, a medida busca equilibrar o aumento da renda dos trabalhadores com a sustentabilidade fiscal do país — mas reduz a margem de valorização real do salário mínimo nos próximos anos.

