Quanto é 30% do salário mínimo em 2023? Veja tabela com valores

É comum que as pessoas tenham dúvida sobre qual é o valor de 30% do salário mínimo, principalmente porque essa é a porcentagem fixada nesse percentual do salário mínimo para quem paga pensão alimentícia.

Neste artigo, vamos mostrar como você pode realizar a conta de forma rápida e eficiente.

Quanto é 30% do salário mínimo em 2023?

O salário mínimo sofreu reajuste para 2023. Neste ano, ele corresponde ao valor de R$1.320,00, consequentemente, 30% do salário mínimo são R$396,00.

Confira como fazer a conta em caso de novos reajustes ou cálculo retroativo.

Cálculo da porcentagem

Para realizá-lo, pode ser necessária uma calculadora.

R$1.320,00 (valor do salário mínimo) x 0,3 (porcentagem pretendida) = 30%

Portanto, 30% de R$1.320,00 = R$396,00

Veja outras porcentagens:

10% = R$132,00

20% = R$264,00

30% = R$396,00

40% = R$528,00

50% = R$660,00

60% = R$792,00

70% = R$924,00

80% = R$1.056,00

90% = R$1.188,00

Quanto é 25% do salário mínimo atual?

Para realizar a conta de quanto é 25% do salário mínimo atual, basta seguir a mesma técnica exemplificada anteriormente, apenas substituindo o valor da porcentagem.

No caso de 25% do salário, veja como fica a conta:

R$1.320,00 (valor do salário mínimo) x 0,25 (porcentagem pretendida) = 25%

Portanto, 25% de R$1.320,00 = R$330,00

Tabela de 30% do salário mínimo ano a ano de 2005 a 2023

Agora que você já sabe quanto é 30% do salário mínimo de 2023, confira essa tabela completa que contém os valores do salário mínimo nos últimos anos e o cálculo de 30% do valor.

Ano Salário Mínimo 30% do salário mínimo Reajuste Salário Mínimo Vigência 2023 R$ 1.320,00 R$ 396,00 1,38% 05/2023 2023 R$ 1.302,00 R$ 390,60 7,43% 01/2023 2022 R$ 1.212,00 R$ 363,60 10,18% 02/2022 2021 R$ 1.100,00 R$ 330,00 5,26% 01/2021 2020 R$ 1.045,00 R$ 313,50 0,58% 02/2020 2020 R$ 1.039,00 R$ 311,70 4,10% 01/2020 2019 R$ 998,00 R$ 299,40 4,61% 01/2019 2018 R$ 954,00 R$ 286,20 1,81% 01/2018 2017 R$ 937,00 R$ 281,10 6,47% 01/2017 2016 R$ 880,00 R$ 264,00 11,67% 01/2016 2015 R$ 788,00 R$ 236,40 8,80% 01/2015 2014 R$ 724,00 R$ 217,20 6,78% 01/2014 2013 R$ 678,00 R$ 203,40 9,00% 01/2013 2012 R$ 622,00 R$ 186,60 14,13% 01/2012 2011 R$ 545,00 R$ 163,50 0,92% 03/2011 2011 R$ 540,00 R$ 162,00 5,88% 01/ 2011 2010 R$ 510,00 R$ 153,00 9,67% 01/ 2010 2009 R$ 465,00 R$ 139,50 12% 02/ 2009 2008 R$ 415,00 R$ 124,50 9,21% 03/ 2008 2007 R$ 380,00 R$ 114,00 8,57% 04/ 2007 2006 R$ 350,00 R$ 105,00 16,67% 04/ 2006 2005 R$ 300,00 R$ 90,00 15,38% 05/ 2005

Qual é o valor do salário mínimo atualizado?

O valor do salário mínimo reajustado para 2023 é de R$1.320,00. Trata-se de um reajuste de 1,38%, sendo o segundo reajuste do ano. O primeiro reajuste foi realizado no começo de 2023, crescendo 7,43% após cerca de um ano sem atualizações no valor.

