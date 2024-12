Salário mínimo em 2025: veja valor e quando começa a valer

O salário mínimo em 2025 será de R$ 1.518, conforme decreto assinado ontem, segunda-feira, 30, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O reajuste representa um aumento de 7,5%, o equivalente a R$ 106 em relação ao valor de R$ 1.412 em 2024.

O novo valor segue a regra sancionada por Lula, que vincula o crescimento do piso salarial às diretrizes do arcabouço fiscal. Pela lei, o salário mínimo será corrigido anualmente com base na inflação, mais a variação do produto interno bruto (PIB) de dois anos antes, limitado a até 2,5%.

O salário mínimo é referência para o reajuste de benefícios sociais, como aposentadorias e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A expectativa do governo é que a economia para os cofres públicos alcance R$ 110 bilhões até 2030, sendo R$ 2 bilhões em 2025, com a nova regra.

Em 2023, o governo seguiu a lei de valorização do salário mínimo, que levava em conta o crescimento do PIB de dois anos antes, além da inflação do ano anterior. Sob essa regra, o salário mínimo seria de R$ 1.528 no próximo ano.

Qual será o valor do salário mínimo em 2025?

O salário mínimo em 2025 será de R$ 1.518

Quanto será o aumento do salário mínimo?

O reajuste será de 7,5%, que representa mais R$ 106 na renda dos trabalhadores.

Quando começa a valer o novo valor do salário mínimo?

Como entrará em vigor a partir do primeiro dia de janeiro, o novo valor começará a ser depositado no início de fevereiro.

Para que serve o salário mínimo e quando foi criado?

O salário mínimo no Brasil foi criado em 1936, durante o governo de Getúlio Vargas. Embora a legislação tenha passado por alterações ao longo do tempo, o salário mínimo continua a ser o valor mínimo que todos os trabalhadores devem receber por sua jornada de trabalho.

Histórico do salário mínimo no Brasil de 1994 a 2023

Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o histórico do salário-mínimo entre 1994 e 2023 foi nos seguintes valores: