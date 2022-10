Saiba como justificar a ausência nas eleições utilizando o aplicativo e-Título

A população brasileira tem à disposição uma série de aplicativos que podem auxiliar na obtenção de informações e acesso a diversos serviços sobre as eleições. Entre eles, há a possibilidade de justificar o voto por meio de um aplicativo do TSE. Trata-se do e-Título, que além do cadastro eleitoral, recebe os envios de justificativas sobre ausência.

O app da Justiça Eleitoral é gratuito e está disponível para sistema Android, na Google Play Store, e também para iOS, na App Store. Para os eleitores que baixaram e cadastraram o e-Título até o último sábado, 29, o passo a passo para justificava eleitoral é muito simples.

Confira abaixo o passo a passo para justificar o voto pelo aplicativo:

Justificativa pelo app

Abra o aplicativo e acesse a primeira página na qual estão as informações sobre o título.

Em seguida, clique em "mais opções", "justificativa" e selecionar "justificativa de ausência".

Para justificar, é preciso escolher o turno da eleição, escrever a justificativa para a ausência e informar o e-mail.

Em seguida, o aplicativo pede para que você anexe um ou mais documento que comprovem a justificativa apresentada.

Depois disso, basta clicar em "concluir".

O aplicativo do TSE também consegue usar a localização do seu celular para comprovar que o eleitor está fora de seu domicílio eleitoral. Feito isso, a justificativa é gerada automaticamente no aplicativo e pode ser acompanhada nos dias seguintes.

Prazo para justificar

O eleitor entre 18 e 69 que se ausentar em um dos dois turnos das eleições deve apresentar sua justificativa em até 60 dias após o turno em que se ausentou.

Isso significa que o prazo máximo para se justificar, tanto online quanto presencialmente, é o dia 1º de dezembro, para o primeiro turno, e 9 de janeiro de 2023, para o segundo.

A justificativa online pode ser feita a partir do dia da eleição. Por isso, para o primeiro turno, o procedimento pode ser adotado desde 2 de outubro. Para o segundo turno, será possível justificar a partir de domingo, 30.