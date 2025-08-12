Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Rui Costa diz que Lula deve enviar projeto de lei ao Congresso para regular as big techs

Ministro da Casa Civil afirma que projeto de lei pretende coibir crimes nas redes sociais e responsabilizar não apenas quem publica, mas também quem dissemina conteúdos prejudiciais

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 10h46.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta terça-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviará ao Congresso nos próximos dias um projeto de lei para regulamentar as big techs.

"Nos próximos dias, o presidente Lula enviará ao Congresso Nacional um Projeto de Lei para regular a atuação dessas empresas. O governo brasileiro defende a regulamentação e fiscalização dessas empresas, que acumulam lucros bilionários, muitas vezes às custas da integridade física e psicológica das pessoas", disse Costa, durante entrevista à Rádio Alvorada FM, de Guanambi (BA).

Denúncia sobre a “adultização” nas redes sociais

O chefe da Casa Civil comentava a denúncia feita pelo youtuber Felipe Breassamin Pereira, conhecido como Felca, sobre o fenômeno da “adultização” nas redes sociais ao listar casos recentes de exploração de crianças e adolescentes, por meio de situações constrangedoras e até da sexualização precoce, para a monetização nas redes sociais.

"A denúncia feita pelo youtuber Felca sobre a adultização de crianças é mais um alerta para um problema que acontece no mundo inteiro e reforça a necessidade de pais, mães, avós e responsáveis redobrarem o cuidado com o acesso de menores às redes sociais", afirmou o ministro.

Liberdade de expressão e responsabilização

Em postagem nas redes sociais em que comentava a entrevista, Rui Costa disse que "liberdade de expressão não é autorização para cometer crimes".

Ainda de acordo com o ministro, é preciso punir não só quem publica os conteúdos, mas também quem os dissemina.

"Estamos falando de algo muito perigoso. Mais do que nunca, é preciso regular, fiscalizar e punir não apenas quem publica, mas também quem viabiliza a disseminação desses conteúdos. A legislação precisa ser aperfeiçoada para coibir e punir de forma efetiva essas atividades criminosas", concluiu.

Acompanhe tudo sobre:Rui CostaGoverno LulaBrasilRedes sociais

Mais de Brasil

Explosão em fábrica de Curitiba deixa ao menos um morto e oito desaparecidos; veja vídeo

Dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira, é preso em operação que aponta esquema de propina bilionária

Governo do Rio propõe pacote de projetos de lei para combater o crime e aumentar a receita

Mais na Exame

Marketing

Esse é o melhor caminho para quem quer trabalhar com marketing digital e não sabe por onde começar

Esporte

Corinthians registra o pior aproveitamento no Brasileirão desde o rebaixamento

Brasil

Explosão em fábrica de Curitiba deixa ao menos um morto e oito desaparecidos; veja vídeo

Carreira

Essa palavra deveria estar em todo comando do seu ChatGPT — e não é 'por favor', nem 'obrigado’