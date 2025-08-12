Pesquisa revela que 75% dos brasileiros acreditam que tarifas de Trump têm motivação política

A maioria dos brasileiros acredita em motivação política na decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em impor tarifas aos produtos exportados por empresas do Brasil. Conforme pesquisa Ipsos-Ipec divulgada nesta terça-feira, essa avaliação representa 75% dos eleitores do país, contra 12% que acreditam que a ação se baseia em questões comerciais. Ao mesmo tempo, sobre uma eventual retaliação "na mesma moeda", a percepção é menos desigual: 49% concordam, enquanto 43% são contra e outros 7% não responderam ou não souberam se posicionar.

Pesquisa sobre motivação política e comercial

A decisão de Donald Trump em impor o tarifaço ao Brasil é baseada em uma questão comercial ou uma questão política?

Uma questão política : 75%

Uma questão comercial : 12%

Ambas (espontânea) : 5%

Não sabe/não respondeu: 8%

O levantamento também mostra que a percepção de que o tarifaço tem motivação política é mais forte entre os eleitores de Lula e entre aqueles que votaram em branco ou anularam o voto, com elevação do percentual para 79%. No entanto, mesmo entre os eleitores de Bolsonaro, o índice daqueles que acreditam na mesma afirmação é elevado: 73%.

Retaliação do Brasil com tarifas: opinião dividida

O Brasil deve responder na mesma moeda, aplicando tarifas altas sobre os produtos americanos?

Concorda totalmente : 33%

Concorda em parte : 16%

Discorda em parte : 13%

Discorda totalmente : 30%

Não sabe/Não respondeu: 7%

Entre os que votaram em Lula, o número dos que concordam em retaliar os Estados Unidos na mesma moeda sobe para 61%, enquanto 33% são contrários. Já entre os que votaram em Bolsonaro, 56% avaliam que o Brasil não deve aplicar tarifas altas contra os americanos, contra 38% que pensam de forma oposta.

A pesquisa aponta para uma polarização no tema "o Brasil deveria reavaliar sua parceria comercial e se distanciar dos Estados Unidos?" com 47% dos brasileiros discordando da ideia e 46% concordando. A maioria dos eleitores de Lula (61%) apoia o distanciamento, enquanto a maioria dos eleitores de Bolsonaro (65%) se opõe a ele.

Imagem dos Estados Unidos no Brasil após as tarifas

Após a imposição do tarifaço aos produtos brasileiros, a imagem que os brasileiros têm dos Estados Unidos:

Mudou para pior : 38%

Mudou para melhor : 6%

Permanece a mesma : 51%

Não sabe/não respondeu: 5%

Entre os que votaram em Bolsonaro, 10% consideram que a imagem dos EUA mudou para melhor após as sanções, 26% avaliam ter mudado para pior e 60% afirmam que não houve alterações. Já para os que votaram no petista, apenas 3% consideram que a imagem dos americanos está mais positiva, contra 52% que pensam o oposto; 40% avaliam que a percepção permanece a mesma.

Brasil deve priorizar outros parceiros comerciais?

O Brasil deveria priorizar acordos com outros parceiros comerciais, como a China e a União Europeia?

Concorda totalmente : 45%

Concorda em parte : 23%

Discorda em parte : 10%

Discorda totalmente : 15%

Não sabe/Não respondeu: 8%

Entre os que concordam em parte ou totalmente, o percentual tem aumento expressivo para os eleitores do petista: 75%. Aos que votaram em Bolsonaro, o pensamento permanece majoritário, com leve recuo para 59%.

O Brasil está mais isolado no cenário internacional?

A situação de embate com os Estados Unidos pode deixar o Brasil mais isolado no cenário internacional?