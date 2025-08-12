Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Pesquisa revela que 75% dos brasileiros acreditam que tarifas de Trump têm motivação política

Estudo mostra polarização na opinião pública sobre as tarifas impostas por Trump e as possíveis retaliações do Brasil

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 11h47.

A maioria dos brasileiros acredita em motivação política na decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em impor tarifas aos produtos exportados por empresas do Brasil. Conforme pesquisa Ipsos-Ipec divulgada nesta terça-feira, essa avaliação representa 75% dos eleitores do país, contra 12% que acreditam que a ação se baseia em questões comerciais. Ao mesmo tempo, sobre uma eventual retaliação "na mesma moeda", a percepção é menos desigual: 49% concordam, enquanto 43% são contra e outros 7% não responderam ou não souberam se posicionar.

Pesquisa sobre motivação política e comercial

A decisão de Donald Trump em impor o tarifaço ao Brasil é baseada em uma questão comercial ou uma questão política?

  • Uma questão política: 75%

  • Uma questão comercial: 12%

  • Ambas (espontânea): 5%

  • Não sabe/não respondeu: 8%

O levantamento também mostra que a percepção de que o tarifaço tem motivação política é mais forte entre os eleitores de Lula e entre aqueles que votaram em branco ou anularam o voto, com elevação do percentual para 79%. No entanto, mesmo entre os eleitores de Bolsonaro, o índice daqueles que acreditam na mesma afirmação é elevado: 73%.

Retaliação do Brasil com tarifas: opinião dividida

O Brasil deve responder na mesma moeda, aplicando tarifas altas sobre os produtos americanos?

  • Concorda totalmente: 33%

  • Concorda em parte: 16%

  • Discorda em parte: 13%

  • Discorda totalmente: 30%

  • Não sabe/Não respondeu: 7%

Entre os que votaram em Lula, o número dos que concordam em retaliar os Estados Unidos na mesma moeda sobe para 61%, enquanto 33% são contrários. Já entre os que votaram em Bolsonaro, 56% avaliam que o Brasil não deve aplicar tarifas altas contra os americanos, contra 38% que pensam de forma oposta.

A pesquisa aponta para uma polarização no tema "o Brasil deveria reavaliar sua parceria comercial e se distanciar dos Estados Unidos?" com 47% dos brasileiros discordando da ideia e 46% concordando. A maioria dos eleitores de Lula (61%) apoia o distanciamento, enquanto a maioria dos eleitores de Bolsonaro (65%) se opõe a ele.

Imagem dos Estados Unidos no Brasil após as tarifas

Após a imposição do tarifaço aos produtos brasileiros, a imagem que os brasileiros têm dos Estados Unidos:

  • Mudou para pior: 38%

  • Mudou para melhor: 6%

  • Permanece a mesma: 51%

  • Não sabe/não respondeu: 5%

Entre os que votaram em Bolsonaro, 10% consideram que a imagem dos EUA mudou para melhor após as sanções, 26% avaliam ter mudado para pior e 60% afirmam que não houve alterações. Já para os que votaram no petista, apenas 3% consideram que a imagem dos americanos está mais positiva, contra 52% que pensam o oposto; 40% avaliam que a percepção permanece a mesma.

Brasil deve priorizar outros parceiros comerciais?

O Brasil deveria priorizar acordos com outros parceiros comerciais, como a China e a União Europeia?

  • Concorda totalmente: 45%

  • Concorda em parte: 23%

  • Discorda em parte: 10%

  • Discorda totalmente: 15%

  • Não sabe/Não respondeu: 8%

Entre os que concordam em parte ou totalmente, o percentual tem aumento expressivo para os eleitores do petista: 75%. Aos que votaram em Bolsonaro, o pensamento permanece majoritário, com leve recuo para 59%.

O Brasil está mais isolado no cenário internacional?

A situação de embate com os Estados Unidos pode deixar o Brasil mais isolado no cenário internacional?

  • Concorda totalmente: 38%

  • Concorda em parte: 22%

  • Discorda em parte: 14%

  • Discorda totalmente: 18%

  • Não sabe/Não respondeu: 8%

Acompanhe tudo sobre:BrasilEstados Unidos (EUA)TarifasDonald Trump

Mais de Brasil

Rui Costa diz que Lula deve enviar projeto de lei ao Congresso para regular as big techs

Explosão em fábrica de Curitiba deixa ao menos um morto e oito desaparecidos; veja vídeo

Dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop são presos em operação que apura propina bilionária

Mais na Exame

Carreira

'Profissional mais afetado pela IA será aquele com diploma que pensava estar seguro', provoca CEO

Mundo

Donald Trump considera processo contra Jerome Powell por reforma do Fed e políticas monetárias

Negócios

99Food estreia em São Paulo com investimento de R$ 500 milhões

Marketing

Por que a ascensão da React Economy está sufocando o jornalismo?