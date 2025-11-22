Ronaldo Caiado é internado em São Paulo com quadro de arritmia cardíaca

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), foi internado na tarde deste sábado, 22, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após apresentar quadro de arritmia cardíaca. Segundo a assessoria de imprensa do governador, ele está estável, consciente e sob monitoramento contínuo.

A internação foi confirmada no mesmo dia em que Caiado publicou um vídeo nas redes sociais comentando a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O governador classificou a decisão judicial como “mais um triste capítulo da vida política nacional”.

A EXAME apurou que o governador já vinha passando por episódios de arritmia nos últimos dias. Ao ter os sintomas novamente neste sábado, preferiu vir de Goiânia a São Paulo, onde há uma médica que já o acompanha.

"Os exames realizados indicaram a necessidade de uma ablação para correção definitiva do distúrbio do ritmo cardíaco. O procedimento está programado para ocorrer nas próximas 48 horas", diz a nota divulgada pela equipe do governador.

Caiado não está na UTI — ele aguarda está internado em quarto normal para fazer o procedimento.

O boletim acrescenta: "O governador permanece em observação, com boa evolução clínica, e seguirá sob cuidados especializados até a realização do procedimento".

Prisão de Bolsonaro

A prisão preventiva de Bolsonaro foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator da investigação que apura tentativa de golpe de Estado. A decisão foi motivada por suposta violação da tornozeleira eletrônica durante a madrugada e pela suspeita de tentativa de fuga para a embaixada dos Estados Unidos.

De acordo com a decisão, há também risco à ordem pública, já que uma mobilização de apoiadores foi convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente.

Além de declarar solidariedade a Bolsonaro e sua família, Caiado disse acreditar que a medida será revisada pelo Judiciário.

"O processo ao qual ele está sendo submetido nos últimos meses é uma clara tentativa de envergar sua dignidade até o limite que um homem pode suportar. A suposição de uma fuga a partir de uma vigília é algo tão improvável quanto a suposição da derrubada do Estado Democrático de Direito promovida por um bando de baderneiros. Acredito e torço por uma revisão rápida desta decisão pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. É o mais correto", declarou o governador.